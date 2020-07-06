مفاجأة جديدة عن كورونا .. هل ينتقل الفيروس القاتل عبر ذرات الهواء الصغيرة؟

مفاجآت كورونا لا تنتهي فعلا، وهو السباق الذي يتسابق العلماء لحسمه وكشف غموضه، وبين المفاجآت ما نقلته وكالة رويترز في تقرير مطول.

بحسب التقرير أكد علماء أنهم توصلوا إلى أدلة تفيد بأن كورونا في الجسيمات الأصغر بالهواء يمكنه أن يصيب البشر.

وأضاف التقرير أنهم يدعون منظمة الصحة العالمية إلى مراجعة إرشاداتها.

ووفقا لوكالة “رويترز” نقلا عن صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن 239 عالما من 32 دولة قدموا في خطاب مفتوح للمنظمة.

العلماء يعتزمون نشره في دورية علمية الأسبوع المقبل، أدلة تظهر أن الجسيمات الصغيرة من الفيروس قادرة على إصابة الإنسان.

وقال العلماء إن الهواء يحمل الفيروس وينقل العدوى للإنسان عند استنشاقه.

وذلك سواء حملته قطرات رذاذ كبيرة تنتقل بسرعة في الهواء بعد العطس أو قطرات أصغر كثيرا تطير حتى آخر نقطة داخل غرفة.

هل الأمر حقيقي؟

لكن المنظمة قالت إن الدلائل على أنه يمكن للفيروس أن ينتقل عبر الهواء ليست مقنعة.

ونقلت “نيويورك تايمز” عن الرئيسة التقنية للوقاية من العدوى في منظمة الصحة العالمية الدكتورة بينيديتا ألجرانزي قولها.

والتي قالت “في الشهرين الماضيين على وجه الخصوص أكدنا مرارا أننا نعتبر انتقال العدوى عبر الهواء أمرا ممكنا لكن ذلك غير مدعوم بالتأكيد بأدلة ملموسة أو حتى واضحة”.

هذا وقالت منظمة الصحة في وقت سابق إن الفيروس ينتقل في الأساس من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ الصغير.

الذي يخرج من أنف أو فم الشخص المصاب عند التحدث أو السعال أو العطس.