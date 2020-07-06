فيديو: أهداف مباراة برشلونة وفياريال (4-1)

حافظ برشلونة على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، بعد الفوز على مضيفه فياريال بأربعة أهداف لهدف واحد سهرة الأحد.

جرت وقائع المباراة لحساب المرحلة الرابعة والثلاثين من الليجا على أرضية ملعب لاسيراميكا، بصافرة تحكيمية من كارلوس جراندي.

ورفع النادي الكاتالوني رصيده من النقاط إلى 73، خلف ريال مدريد المتصدر بـ 77 نقطة، ولا يزال هناك 4 جولات محتدمة على نهاية المسابقة.

افتتح مدافع فياريال، باو توريس، التسجيل بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، بينما أدرك جيرارد مورينو التعادل من هجمة معاكسة بالدقيقة 14.

ومنح ليونيل ميسي تمريرتين حاسمتين إلى لويس سواريز وأنطوان جريزمان على التوالي، في الدقيقتين 20 و45 لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 3-1.

وفي آخر أنفاس الشوط الثاني، سجّل البديل أنسو فاتي الهدف الرابع بعدما انطلق في الرواق الأيمن وسدد أرضية على يمين الحارس سيرخيو أسينخو.

شاهد أهداف المباراة..

الدوري الاسباني | فياريال 0 × 1 برشلونة | هدف المدافع في مرماه

– @MnbrMadrid5 – #VillarrealBarca pic.twitter.com/kUZGFYtdTo — @MnbrMadrid5 – عز (@MnbrRamos) July 5, 2020

الدوري الاسباني | فياريال 1 × 3 برشلونة | قووووووووووووووول عااااااااالمي غريزمان واسيست ميسي 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

– @MnbrMadrid5 – #VillarrealBarca pic.twitter.com/IK0Akg5SXS — @MnbrMadrid5 – عز (@MnbrRamos) July 5, 2020

طالع أيضًا..

فيديو: أهداف مباراة ليفربول وأستون فيلا (2-0)

نجم بايرن ميونيخ يبدي رغبته في الرحيل وليفربول يترقب

فيديو: بعد 43 محاولة فاشلة.. رونالدو يسجل أخيرًا من ركلة حرة!

فيديو: دعس وضرب من راموس داخل منطقة الجزاء.. والحكم لا يحتسب شيئًا!