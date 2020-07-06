صدمة جديدة لمرضى السمنة في زمن كورونا .. واجه الخطر بنظام صحي

يترقب الجميع بين يوم وآخر أي مفاجأة جديدة تتعلق بفيروس كورونا وتداعياته لكن ما أكدته هيئة خدمات الصحة البريطانية، كان صادما.

حيث شددت على ضرورة مساعدة البدناء على خفض الوزن، إذ إنهم باتوا أكثر عرضة بواقع الضعف للوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وشرح الامر السير سايمون ستيفنز، رئيس الهيئة – في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وذلك في سياق تقرير أوردته في موقعها على الانترنت اليوم الاثنين – بان المستويات المرتفعة للبدانة تسببت في زيادة الوفيات بين البريطانيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة المتحدة سجلت حتى الآن ثالث أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا.

حيث سجلت الأعداد الرسمية للوفيات ما يقرب من 45 ألفًا، وهي ثاني أكثر الدول بدانة في أوروبا بعد مالطا.

إذ يعاني أكثر من ربع البريطانيين من السمنة (يتجاوز مؤشر كتلة الجسم 30).

توجهات لمواجهة الخطر

ويضيف السير ستيفنز، أن السمنة تضاعف فرص الوفاة بفيروس كورونا.

لذلك فثمة حاجة قوية لاستخدام تجربة الفيروس التاجي لمعالجة بعض من هذه المشاكل الصحية طويلة الأمد والأوسع نطاقاً، والتعامل بجدية بشأن الوقاية منها، بما في ذلك مشكلة السمنة”.

ونوهت (ذا صن) بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون يفكر في خطط لتقليص أزمة البدانة.

لاسيما بعد مواجهته لكوفيد-19، وتتضمن الأفكار الانتشار الواسع لمن أطلق عليهم مراقبي الوزن.

كما تتضمن حظرًا على إعلانات الوجبات السريعة قبل الساعة 9 مساء.

يشار إلى أن الوزن الزائد يتسبب في زيادة فرص الإصابة بداء السكر من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكبد إضافة إلى العديد من أنواع السرطان.