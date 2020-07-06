جيوفينكو تحت مجهر أندية من إيطاليا والبرازيل وتركيا

لا يزال مستقبل النجم الإيطالي سباستيان جيوفينكو مُعلّقًا مع الهلال بعد تضارب الأنباء حيال إبرامه عقد جديد مع النادي العاصمي.

جيوفينكو (33 عامًا) يعتبر أحد الأسلحة الرئيسية للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو، ويعول عليه في وسط الملعب الهجومي للزعيم.

لاعب يوفنتوس السابق قاد الهلال باقتدار إلى إحراز لقب دوري أبطال آسيا الموسم البائد، بينما يتصدر معه لائحة ترتيب الدوري بالموسم الحالي.

Surely there isn't a better thing one can do in his #debut for @Alhilal_EN. Immediate impact by Sebastian Giovinco. #DebutGoal pic.twitter.com/l44vuDPjHF — Manuel Cini ( CHAMP19NS) 🏆🔴 (@CiniManuel92) February 12, 2019

سجّل جيوفينكو 6 مرات وقدم 7 تمريرات حاسمة خلال 19 مباراة بالدوري هذا الموسم، ورُغم تقدم العمر فإنه مازال يحتفظ بلمسته ولياقته المعهودة.

ويمتلك صانع الألعاب الضئيل عقدًا مع أزرق العاصمة يمتد إلى صيف 2021، ولا جديد بعد عن تمديد التعاقد الذي يشوبه غموضًا في الفترة الأخيرة.

وذكرت تقارير إيطالية صادرة الإثنين عن رغبة إدارة بارما في الحصول على خدمات جيوفنيكو، وهو النادي الذي لعب لفائدته من 2010 إلى 2012.

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L'ex Giovinco nel mirino di due club italiani: ritorna in Serie A? https://t.co/SMIsatSSgs — TuttoJuve.com (@TUTTOJUVE_COM) July 6, 2020

موقع “توتو ميركاتو” وهو مصدر ضعيف في الصِحافة الإيطالية، زعم أن جيوفينكو أبدى مواقته على الانتقال إلى بارما وأنه اتفق مع النادي على البنود الشخصية.

فيما أكد موقع “كالتشيو ميركاتو” بأن نادي بينيفينتو المنافس في الدوري الإيطالي دخل على خط المنافسة لنيل خدمات اللاعب الملقب بالنملة الذرية.

اهتمامات الأندية الخارجية لم تقتصر على إيطاليا، فذهبت بعض التقارير التركية إلى أن بعضًا من أندية الدوري تخطط للتعاقد مع جيوفينكو على غرار فناربخشة.

ومن البرازيل، قال المرشح المحتمل لرئاسة نادي فاسكو دي جاما، لويز ليفين سيانو، إنه تواصل مع ممثلي اللاعب وأبدوا موافقتهم المبدئية.

وما بين إيطاليا وتركيا والبرازيل، فإن مستقبل جيوفينكو الذي وفد إلى الهلال شتاء 2019 من تورنتو الكندي، لا يزال قيد علامة الاستفهام.