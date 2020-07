جيوفينكو تحت مجهر أندية من إيطاليا والبرازيل وتركيا

لا يزال مستقبل النجم الإيطالي سباستيان جيوفينكو مُعلّقًا مع الهلال بعد تضارب الأنباء حيال إبرامه عقد جديد مع النادي العاصمي.

جيوفينكو (33 عامًا) يعتبر أحد الأسلحة الرئيسية للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو، ويعول عليه في وسط الملعب الهجومي للزعيم.

لاعب يوفنتوس السابق قاد الهلال باقتدار إلى إحراز لقب دوري أبطال آسيا الموسم البائد، بينما يتصدر معه لائحة ترتيب الدوري بالموسم الحالي.

Surely there isn't a better thing one can do in his #debut for @Alhilal_EN. Immediate impact by Sebastian Giovinco. #DebutGoal pic.twitter.com/l44vuDPjHF

— Manuel Cini ( CHAMP19NS) 🏆🔴 (@CiniManuel92) February 12, 2019