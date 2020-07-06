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ترمب: سنهزم “كوفيد” قبل نهاية العام

صحيفة البلادaccess_time16 / ذو القعدة / 1441 هـ       6 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن – وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن بلاده حققت الكثير من التقدم في مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بفضل الاستراتيجية التي وضعتها الدولة وتمضي بشكل جيد، مبشرا بأن بلاده ستهزم الوباء العالمي قبل نهاية العام بفترة طويلة. وقال ترمب، خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض بمناسبة عيد الاستقلال، إنه سيكون لدى الولايات المتحدة لقاح أو علاج لكورونا “قبل فترة طويلة من نهاية 2020، وبالتالي يمكن التغلب على الفيروس قريبا”، مشيدا بطريقة تعاطي بلاده مع الأزمة، كما جدد هجومه على الصين، التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى بالعالم، قائلا إنه يجب محاسبتها على تقاعسها عن احتواء الفيروس، فيما قطع بأن 99% من حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة “غير ضارة تماما”.

صحيفة البلاد

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