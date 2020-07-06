بريطانيا تقترب من شراء لقاح كورونا

لندن – وكالات

اقتربت بريطانيا من التوصل لاتفاق مع شركتين بقيمة 624 مليون دولار، للحصول على 60 مليون جرعة من لقاح محتمل تطوره الشركتان للوقاية من كوفيد-19. وقالت صحيفة “صنداي تايمز”، إن بريطانيا تبحث خيار شراء اللقاح إذا ثبتت فاعليته في التجارب على البشر التي من المقرر أن تبدأ في سبتمبر المقبل. ولا توجد حاليا علاجات أو لقاحات معتمدة لمرض كوفيد-19، بينما يعتبر التوصل إلى لقاحات فعالة أمرا بالغ الأهمية لوقف جائحة أصابت وأودت بحياة الملايين في أنحاء العالم دون ظهور أي مؤشر على أنها تخبو.

ويجري حاليا تجربة نحو عشرة لقاحات لكوفيد-19 على البشر، ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و18 شهرا من بداية التطوير. وكان باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية طوروا لقاحا تجريبيا، أجرت إحدى الشركات تجارب سريرية واسعة النطاق عليه، ولا يزال اللقاح في مرحلة التجارب السريرية. وإذا جاءت نتائج التجارب مقنعة لمنظمي سوق العقاقير الطبية بأنه آمن وفعال فمن المتوقع أن تبدأ عملية التسليم بحلول نهاية 2020.