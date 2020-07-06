باتريوت أمريكا يُفشل عدوان ميليشيات إيران على العراق

البلاد – رضا سلامة

صدت منظومة باتريوت السفارة الأمريكية في بغداد هجوما بصاروخ كاتيوشا، فجر أمس (الأحد)، وأسقطته داخل المنطقة الخضراء، وضبطت القوات العراقية صاروخا آخر كان موجها نحو معسكر التاجي شمال بغداد، الذي يضم قوات للتحالف الدولي ضد داعش بينهم عسكريون أمريكيون.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للقوات العراقية المشتركة إطلاق صاروخ كاتيوشا مِن منطقة علي الصالح في بغداد بإتجاه المنطقة الخضراء، حيث مقر السفارة الأمريكية، وأسقطته منظومة باتريوت السفارة الأمريكية قرب الجسر المعلق داخل المنطقة الخضراء، ما أدى إلى إصابة طفل وحدوث اضرار في أحد المنازل، كما تمكنت القوات الأمنية مِن إحباط هجوم آخر في منطقة أم العظام والسيطرة على صاروخ نوع كاتيوشا أيضًا وقاعدة الاطلاق، كان موجهًا نحو معسكر التاجي بضواحي بغداد الشمالية، الذي يستضيف قوات للتحالف الدولي بينهم عسكريون أمريكيون. فيما قال خبراء أن المنظومة التي تصدت لصاروخ ميليشيات إيران هي منظومة ” c- ram” وليست باتريوت.

وجاء إسقاط الصاروخ بعد ساعات فقط من تجربة القوات الأمريكية منظومتي دفاع جوي قصير وبعيد المدى “باتريوت” داخل مقر السفارة الأمريكية، وذلك من خلال هجوم افتراضي على السفارة بطائرات مسيّرة أمريكية انطلقت من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار،100 كم غرب بغداد، حيث تكررت التجربة خمس مرات في سماء السفارة الأمريكية.

من جهة ثانية، طالبت الحكومة العراقية تركيا بالوقف الفوري لاعتداءاتها على الأراضي العراقية، وحملتها المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل ما يقع من خسائر بشرية ومادية، وما يشكله التجاوز من انتهاك للسيادة العراقية. وقال الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال: “تقوم القوات التركية منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الاراضي العراقية، نرفض وندين بشدة هذه الأعمال التي تسيء للعلاقات بين الشعبين، وطالب بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، التي تسيء للسلم الإقليمي.