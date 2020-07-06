المملكة تصل “مرحلة التحكم”.. و1980 حالة شفاء جديدة

الرياض – البلاد

أكدت وزارة الصحة، أمس (الأحد)، تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 209509 حالة، مبينة أنه تم تسجيل 1980 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 145236 حالة، لافتة إلى أن هناك 62357 حالة نشطة حاليا، من بينها 2283 حالة حرجة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا المستجد في المملكة، إنه تم تسجيل 58 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 1916 حالة وفاة.

وتصدرت الرياض حالات الإصابة المؤكدة بـ332 حالة، تلتها الطائف بواقع 271، ثم خميس مشيط 242، ومكة المكرمة 230، والدمام 206، وأبها 177، المدينة المنورة 159، بينما حلت جدة في المركز الثامن بـ149 حالة إصابة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المملكة مستمرة في إعداد الدراسات لمواجهة فيروس كورونا. وأضاف “وصلنا لمرحلة تحكم في انتشار كورونا”، مشيرا إلى أنه “علينا العودة للحياة الطبيعية لكن بحذر”.

وفيما يتعلق بالمنحنيات حول انتهاء فيروس كورنا الجديد أبان العبدالعالي، أنه حتى الآن لم يتم رصد أي تنبؤات من مراكز الدراسات المعتمدة تشير إلى الانتهاء من فيروس كورونا بشكل مبكر، حيث إن الرصد مستمر وهناك بعض الموجات والتفشيات التي تحدث في دول العالم ومتابعتها بشكل مستمر من المنظمات والمراكز والهيئات والخبراء كافة، مؤكدا أنه لم يسجل الفيروس حتى الآن موجة ثانية كما نشرت وسائل إعلام أجنبية، لكن هناك بؤر وتفشيات تظهر بين الحين والآخر في مجموعة من المناطق في العالم، لكن مثل هذه الأوبئة قد تسجل موجات ثانية.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من نصف مليون شخص استفادوا من خدمات عيادات “تطمن” ومراكز “تأكد” منذ بدء العمل فيها وحتى الآن في مختلف مناطق المملكة.

ولفتت إلى أن عيادات “تطمن” خُصصت لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للذين لديهم أعراض تنفسية، مثل آلام الحلق، والسعال، وضيق التنفس، وارتفاع درجة الحرارة، دون الحاجة إلى موعد مسبق، مبينةً أن العيادات تتواجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات ويبلغ عددها نحو 235 عيادة، موزعة على جميع مناطق المملكة، حيث قدّمت خدماتها حتى الآن لعدد 208 آلاف مستفيد .

وأضافت “الصحة” أن مراكز “تأكد” خُصصت للذين لايشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب، ويُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المراكز 357 ألف مستفيد .

وأشارت وزارة الصحة إلى أن مراكز تأكد تتواجد حاليا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة.