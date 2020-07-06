إصابات بالملايين.. وأعلى وفيات في إيران

عواصم – وكالات

ضربت الإصابات والوفيات طهران بشدة، وفقا لوزارة الصحة الإيرانية، التي أعلنت أمس (الأحد)، وفاة 163 شخصا خلال 24 ساعة، في أعلى عدد وفيات رسمي يومي في إيران منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19 في فبراير.

ونقلت وكالة إرنا عن المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية قولها إنه تم تسجيل 2560 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 240438، في وقت قال عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروسات التاجية الإيرانية مسعود مرداني، إنه بناء على نتائج الاختبارات تأكدت إصابة 18 مليون إيراني وليس كما ذكرت متحدثة الصحة، وذلك بنسبة 20% من سكان البلاد.

وفي الهند استمر ارتفاع الإصابات بصورة قياسية، وتم تسجيل 5611 إصابة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 106750 إصابة، بينما سجلت 140 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وفقا لوزارة الصحة الهندية.

وسجلت جنوب أفريقيا، أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة يومية قياسية يخشى أن تؤشر إلى طفرة في تفشّي وباء كوفيد-19 في هذا البلد، بحسب بيانات رسمية، أعلنتها وزارة الصحة، مبينة أن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 187.977 حالة، بينما تتوقع السلطات الصحية ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في البلاد مع رفع تدابير الإغلاق التي فرضت في 27 مارس.

إلى ذلك، عادت السلطات المغربية، أمس، إلى تطبيق إجراءات الحجر الصحي في مدينة آسفي “عاصمة السردين”، عقب ارتفاع المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مصنع لتعليب السمك، خلال الأيام الأخيرة. وبموجب القرار العاجل، تم إغلاق جميع منافذ المدينة المطلة على المحيط الأطلسي، بعد اكتشاف بؤرة وبائية في المصنع وتسجيل ما يزيد عن 400 إصابة جديدة في المدينة. وبموجب الإجراءات الجديدة، جرى منع سكان مدينة آسفي من مغادرة مدينتهم، وفي المنحى نفسه، جرى منع الوافدين من الدخول إلى آسفي.

وسجلت أمريكا 52,492 إصابة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وروسيا 6736 إصابة، وبلغاريا 180 إصابة، وليبيا 71 إصابة، وكوريا الجنوبية 61 إصابة، فيما سجلت الصين 8 حالات إصابة جديدة، والسودان 39 إصابة.