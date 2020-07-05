4128 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 2642

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (4128) حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19 )، ليصبح عدد الحالات المؤكدة (205929) حالة، من بينها (60815) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، منها (2295) حالة حرجة .

وسجلت الوزارة ( 2642) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (143256) حالة وبلغ عدد الوفيات (1858) حالة، بإضافة (56) حالة وفاة جديدة كما بلغت الفحوصات الجديدة (52135) فحصاً ليصل الإجمالي إلى (1823763) فحصاً.قالت إن الحالات المسجلة وعددها (4128) حالة، 37 ٪ منها لإناث، و63 ٪ لذكور و4 ٪ لكبار السن و10 ٪ لأطفال، و86 ٪ لبالغين.

ومن ضمن الحالات المسجلة أمس سجلت الرياض (360) حالة إصابة جديدة ، والدمام (315) والهفوف (217) والقطيف (214) ومكة المكرمة (212) والطائف (204) وخميس مشيط (201) والمبرز (175) وجدة (169) والخبر (151) والمدينة المنورة (142) والظهران (140) ، وأبها (125) حالة.

وذكرت الصحة قصة حالة شاب نقل العدوى إلى 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي بسبب عدم التزامه بالعزل المنزلي بعد مخالطته لحالة مؤكدة، حيث يعاني اثنان من المصابين من أمراض مزمنة أحدهما حالته الصحية حرجة. ودعت “الصحة” الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) وعددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.

كما أوضحت أن العزل المنزلي هو لمن لديه أعراض بغض النظر عن الفحص المخبري، أما الحجر المنزلي فهو للمخالط لحالة مؤكدة وليس لديه أعراض بغض النظر عن الفحص المخبري، موضحة بمثال لأسرة بها مصاب بكورونا ففي حالة إصابة الأب مثلا ومعاناته من أعراض الفيروس يجب عليه البقاء في المنزل 10 أيام من ظهور الأعراض (حرارة وسعال وضيق تنفس).

وبيّنت أنه لو كان هناك مصاب ثانٍ في الأسرة بعد الأب ، الابن مثلاً ، وظهرت عليه الأعراض فيجب عليه البقاء في المنزل 10 أيام من ظهور الأعراض بغض النظر عن فترة العزل الأصلية (14 يوما) .

أما بقية أفراد الأسرة الذين لم تظهر عليهم أعراض، يجب عليهم البقاء في المنزل لمدة 14 يوماً تُحسب من ظهور الأعراض على أول مصاب في الأسرة. ولفتت إلى أن إنهاء العزل لمن ظهرت عليهم الأعراض يكون بشرط زوال تلك الأعراض (حرارة وسعال وضيق تنفس) لمدة 3 أيام.