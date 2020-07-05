وزير الرياضة يشارك لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

جدة- البلاد

شارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اليوم الأحد 5 يوليو 2020 في الاجتماع الافتراضي للدورة 43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عددٍ من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وإقرار مجموعة من التوصيات المختلفة، يأتي في مقدمتها طلب الموافقة على تنظيم برنامج تمكين الشباب العربي بالمملكة وإيجاد وصياغة رؤية عربية لذلك، إضافة إلى طلب الموافقة على تنظيم المملكة ورشتين شبابيتين لريادة الأعمال، وأخرى للخط العربي (عن بعد)، وكذلك الموافقة على إقامة دورة متخصصة في المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي في القطاع الرياضي غير الربحي.

يشار إلى أن المكتب التنفيذي للمجلس قد عقد الخميس الماضي، اجتماعاً افتراضيا للدورة 65 وجرى خلاله الاطلاع على عدد من التوصيات واتخاذ قرارات بشأنها.