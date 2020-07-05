محمد بن راشد يعلن عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات

ونقلت الوكالة عن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قوله “الإخوة والأخوات بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد الذي بارك الهيكل الجديد للحكومة ووجه بتسخير كافة الموارد للحفاظ على مكتسباتنا وتسريع مسيرة التنمية في بلادنا وبعد اعتماد أخي رئيس الدولة نعلن اليوم عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات وهدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القراروأكثر مواكبة للمتغيرات وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن.