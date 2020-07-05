محمد بن راشد يعلن عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات

أبوظبي : متابعات
أعلنت الإمارات اليوم الأحد عن الهيكل الجديد لحكومتها بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.
ونقلت الوكالة عن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قوله “الإخوة والأخوات بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد الذي بارك الهيكل الجديد للحكومة ووجه بتسخير كافة الموارد للحفاظ على مكتسباتنا وتسريع مسيرة التنمية في بلادنا وبعد اعتماد أخي رئيس الدولة نعلن اليوم عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات وهدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القراروأكثر مواكبة للمتغيرات وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن.
وأضاف الشيخ محمد نعلن اليوم أيها الإخوة والأخوات عن دمج وزارات وهيئات وتغيير صلاحيات ومسئوليات وإعادة تشكيل حكومةالإمارات كالتالي:
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إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة .. ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها .. ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها .. وتعيين الأخ سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
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دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية.. لتصبح “وزارة الطاقة والبنية التحتية” .. وإلحاق برنامج زايد للإسكان و الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة .. وتعيين سهيل المزروعي وزيراً لها.
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تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد .. عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد ومعه أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .. وثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية… اقتصادنا الوطني أولوية استراتيجية مطلقة.
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دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب.. وتضم وزيرين .. شما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب.. ونقل وكالة أنباء الإمارات لشؤون الرئاسة.
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إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار.. وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة.
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نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع ..وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء وتعيين عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل تشرف على الهيئة وعلى كافة التطويرات الحكومية المستقبلية.
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دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية ، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد .. وتعيين سلطان الجابر رئيساً لمصرف الإمارات للتنمية ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر.
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استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين عمر العلماء مسئولاً عن هذا الملف.. بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير..ونسعى لأن نكون في مقدمة هذه التغيرات وأن نكون النموذج الأفضل عالمياً.
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تعيين حمد المنصوري رئيساً للحكومة الرقمية بدولة الإمارات .. الهدف هو نافذة رقمية واحدة للحكومة.. وتحول رقمي شامل وكامل .. أثبتت المتغيرات الأخيرة أن الحكومة الرقمية هي خيار استراتيجي لا غنى عنه .. وأمن اقتصادي لاستمرارية الأعمال في أية ظروف.
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تعيين أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد .. وتعيين معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزيراً للتسامح والتعايش .. وإلحاق وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي مريم المهيري بشؤون الرئاسة.
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تعيين عبدالله بالحيف النعيمي وزيراً للتغير المناخي والبيئة .. وتعيين سارة الأميري رئيسة لوكالة الإمارات للفضاء.. قادت سارة المهمة العلمية لـمسبار المريخ باقتدار .. ونتمنى لها التوفيق في مهامها الجديدة.. وستبدأ مهامها بداية شهر أغسطس.
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إنشاء “المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات”، يتبع لمجلس الوزراء، ويرأسه سعيد العطر .. وضم مكتب الدبلوماسية العامة ومكتب الاتصال الحكومي ومكتب الهوية الإعلامية له، ويشرف على التواصل الإعلامي الداخلي والخارجي لحكومة دولة الإمارات.
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ملف الأمن الغذائي سيبقى أولوية عبر وزيرين .. وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي لمتابعة مخزوننا الغذائي الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء والعلاقات الدولية في هذا المجال.. ووزير البيئة في دعم المزارعين ورعاية وتطوير ثرواتنا السمكية والحيوانية.
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تعيين محمد حمد الكويتي رئيساً للأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات .. أمن حكومتنا الرقمية هو جزء أساسي من أمننا الوطني الشامل .. وحماية حدودنا الوطنية الرقمية جزء لا يتجزأ من حماية كامل ترابنا الوطني.
تعيين الأخت هدى الهاشمي رئيساً للاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة الإمارات.. هدى جزء من فريقي منذ أكثر من 10 سنوات وثقتي بها عالية .. وتعيين الأخ محمد بن طليعة رئيساَ للخدمات الحكومية لقيادة المنظومة الخدماتية الاتحادية لتكون ضمن الأفضل عالمياً.