في ظل كورونا.. ما هي عدوي الصدر وأعراضها

نرمين عباس

في ظل إنتشار فيروس كورونا تعددت الأعراض لتتشابه مع الأمراض التي تصيب الصدر

ونستعرض أهم أسباب عدوي الصدر وأعراضها والتي ليس بالضرورة أن تكون عدوي الفيروس التاجي

أولاً ما هي عدوى الصدر؟

عدوى الصدر هي عدوى في الرئتين

إذا كانت العدوى في الأكياس الهوائية الأصغر في الرئتين والمعروفة باسم الحويصلات الهوائية

تسمى الالتهاب الرئوي إذا كان في الشعب الهوائية الأكبر المعروفة باسم القصبات الهوائية – فإنه يسمى التهاب الشعب الهوائية

تتورم المسالك الهوائية وتنتج المزيد من المخاط أو الصديد الذي يسد المسالك الهوائية ويجعل من الصعب التنفس

يمكن أن تنتشر التهابات الصدر للآخرين عندما يسعل أو يعطس المصاب

وهي أكثر شيوعًا في :-

الرضع والأطفال الصغار

النساء الحوامل

كبار السن

المدخنون

الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية طويلة المدى أو ضعف جهاز المناعة

ما هي أعراض عدوى في الصدر؟

أكثر أعراض عدوى الصدر شيوعًا هي :-

السعال ، مع أو بدون مخاط بني أو أصفر أو أخضر (بلغم) أو دم

التنفس السريع أو الصعب (ضيق التنفس)

حمى (تعرق ، ارتعاش ، قشعريرة)

ضربات قلب سريعة

آلام الجسم العام وآلامه

ألم في الصدر أو ضيق

الشعور بالإعياء والتعب أكثر من المعتاد

ما الذي يسبب التهابات الصدر؟

عادة ما تحدث عدوى الصدر إما من البكتيريا أو الفيروسات

غالبًا ما تنجم الالتهاب الرئوي عن البكتيريا ، وغالبًا ما تسبب التهاب الشعب الهوائية الفيروسات. في بعض الأحيان ، يمكن أن تحدث عدوى في الصدر بسبب الفطريات

كيف يتم تشخيص التهابات الصدر؟

سيأخذ طبيبك تاريخك الطبي ، ويستمع إلى تنفسك ، وقد يقرر إجراء اختبارات الدم ، أو اختبار للبلغم ، أو أشعة سينية على الصدر

قد يقومون أيضًا بإجراء اختبار وظائف الرئة أو إجراء مسحة لمعرفة سبب العدوى إذا كانت كورونا

كيف يتم علاج التهابات الصدر؟

غالبًا لا تحتاج عدوى الصدر إلى أي علاج طبي. ولكن في بعض الحالات ، هناك حاجة إلى المضادات الحيوية

فقط الالتهابات البكتيرية تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية – لن تساعد العدوى الفيروسية

إذا تم وصف المضادات الحيوية لك ، فيجب أن تأخذ الدورة الكاملة حتى إذا كنت تشعر بتحسن بعد يومين إلى 3 أيام

يمكن أن يهدد الالتهاب الرئوي حياة بعض الناس، وقد يحتاج الأطفال والأطفال الصغار وكبار السن إلى العناية في المستشفى إذا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي

إذا كنت مصابًا بعدوى في الصدر ، يمكنك الاعتناء بنفسك من خلال :-

الحصول على الكثير من الراحة

شرب الكثير من السوائل

تناول مسكنات الألم إذا لزم الأمر مثل الباراسيتامول أو الأيبوبروفين للألم والحمى

عدم التدخين والحد من تعرضك لدخان السجائر

يمكن أن يساعد استنشاق البخار ورفع رأسك باستخدام وسادة في السرير على تخفيف الأعراض

يمكنك أيضًا التحدث إلى الصيدلي حول ما إذا كان دواء احتقان قد يساعد

هل يمكن منع التهابات الصدر؟

يمكنك تقليل خطر الإصابة بعدوى في الصدر ، أو نقل أحد الأمراض عن طريق :-

غسل يديك بالماء والصابون بعد السعال والعطس واستخدام الأنسجة

تغطية فمك عند السعال أو العطس والتخلص من الأنسجة المستعملة في سلة المهملات على الفور

عدم حضور العمل أو المدرسة أو الرعاية النهارية أثناء الشعور بالإعياء

الإقلاع عن التدخين إذا كنت تدخن

تناول طعام صحي

قد يوصي طبيبك بالتطعيم ضد عدوى الإنفلونزا أو المكورات الرئوية ، خاصةً للأطفال الرضع أو كبار السن أو النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية طويلة الأمد

إذا كنت تعتقد أنك معرض لخطر الإصابة بالتهابات في الصدر ، فتحدث إلى طبيبك