المرأه صحة و عافية

طريقة عمل حلقات البصل المقرمش بالجبنة

نيفين عباسaccess_time15 / ذو القعدة / 1441 هـ       5 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة سهلة وسريعة لعمل حلقات البصل المقرمش بالجبنة

المقادير اللازمة

بصل أبيض كبير الحجم

جبن موزاريلا شرائح

ملح وفلفل وزعتر

دقيق

بيض مخفوق

بانكو أو فتات خبز

زيت للقلي

طريقة العمل

ينظف البصل ويقطع حلقات بسمك 2 سم

نضع أول طبقة من البصل

ثم نضع داخلها طبقة أخري من البصل أصغر حجماً

نضع بين الطبقتين حشو من شرائح الجبنة الموزاريلا

تكرر العملية مع باقي الكمية

ثم توضع حبات البصل بالجبنة في الفريزر لتتماسك ساعة

يقلب الملح والفلفل والزعتر علي الدقيق

ثم نحضر البصل من الفريزر

نضع البصل في الدقيق

ثم البيض

ثم البانكو أو فتات الخبز إن لم يتوفر بانكو

تقلي حبات البصل في الزيت حتي تصبح ذهبية اللون

ثم تخرج وتقدم ساخنة مع الصلصة الحارة أو حسب الرغبة

« وللمزيد من الوصفات والتعرف على طرق عمل حلويات واطباق سهلة وسريعة بالصور إضغط هنا »

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *