طريقة عمل حلقات البصل المقرمش بالجبنة

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة سهلة وسريعة لعمل حلقات البصل المقرمش بالجبنة

المقادير اللازمة

بصل أبيض كبير الحجم

جبن موزاريلا شرائح

ملح وفلفل وزعتر

دقيق

بيض مخفوق

بانكو أو فتات خبز

زيت للقلي

طريقة العمل

ينظف البصل ويقطع حلقات بسمك 2 سم

نضع أول طبقة من البصل

ثم نضع داخلها طبقة أخري من البصل أصغر حجماً

نضع بين الطبقتين حشو من شرائح الجبنة الموزاريلا

تكرر العملية مع باقي الكمية

ثم توضع حبات البصل بالجبنة في الفريزر لتتماسك ساعة

يقلب الملح والفلفل والزعتر علي الدقيق

ثم نحضر البصل من الفريزر

نضع البصل في الدقيق

ثم البيض

ثم البانكو أو فتات الخبز إن لم يتوفر بانكو

تقلي حبات البصل في الزيت حتي تصبح ذهبية اللون

ثم تخرج وتقدم ساخنة مع الصلصة الحارة أو حسب الرغبة