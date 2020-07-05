طريقة عمل تشيز كيك الشوكولاتة البيضاء والتوت

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة مميزة لعمل تشيز كيك الشوكولاتة البيضاء مع لمسة التوت

المقادير اللازمة

كوب بسكويت شوكولاتة

3 ملعقة كبيرة سكر أبيض

ربع كوب زبدة مذابة

كوب توت مجمد

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض

2 ملعقة صغيرة من نشا الذرة

نصف كوب ماء

2 كوب رقائق شوكولاتة بيضاء

نصف كوب ونصف كريمة

400 جرام جبن كريمي

نصف كوب سكر أبيض

3 بيضات

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

طريقة العمل

في وعاء متوسط ​​، اخلطي قطع البسكويت مع 3 ملاعق كبيرة من السكر والزبدة المذابة

ضعي الخليط في صينية تشيز كيك سهلة الفتح وأتركيه جانباً

اخلطي التوت مع ملعقتين كبيرتين من السكر ونشا الذرة والماء في قدر

أتركيه يغلى ويستمر في الغلي لمدة 5 دقائق ، أو حتى تصبح الصلصة سميكة

صفي الخليط من خلال مصفاة لإزالة البذور وأتركيه جانباً

سخني الفرن إلى 325 درجة فهرنهايت (165 درجة مئوية)

ذوبي رقائق الشوكولاتة البيضاء مع الماء والكريمة مع التحريك من حين لآخر حتى تصبح ناعمة وذك في وعاء معدني على قدر من الماء المغلي

في وعاء كبير ، اخلطي الجبن مع نصف كوب سكر حتى تصبح ناعمة

ضعي البيض واحدة تلو الأخري

إخلطي الفانيليا والشوكولاتة البيضاء الذائبة

ثم ضعيها لخليط الجبن والبيض وإخفقي

ثم صبي نصف الخليط على البسكويت

ضعي 3 ملاعق كبيرة من صلصة التوت على الخليط

ثم أسكبي خليط الجبن المتبقي في الصينية

ثم أسكبي 3 ملاعق كبيرة من صلصة التوت فوقها ثم قومي بإستخدام عود خشبي بعمل خطوط ماربل

اخبزيها لمدة 55 إلى 60 دقيقة ، أو حتى يتم التضج

أتركيها تبرد وتغطى بغلاف بلاستيكي لمدة 8 ساعات قبل إزالتها من الصينية

قدميها باردة مع صلصة التوت المتبقية