المرأه صحة و عافية

طريقة عمل أجنحة الدجاج الحارة بالعسل

نيفين عباسaccess_time15 / ذو القعدة / 1441 هـ       5 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل أجنحة الدجاج الحارة بالعسل وهي وصفة لمحبي الطعام الحار والحالي

المقادير اللازمة

2 كيلو اجنحة دجاج

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار

ملح وفلفل أسود مطحون حسب الرغبة

كوب عسل

نصف كوب زبدة مذابة

نصف كوب صلصة حارة

طريقة العمل

تغسل الأجنحة جيدًا وتجفف بمنشفة ورقية

تتبل بالفلفل الحار والملح والفلفل الإسود

تطهي أجنحة الدجاج على الشواية حتى تنضج لمدة 20 إلى 30 دقيقة حسب حجم الأجنحة

تدهن الأجنحة في تلك الأثناء باستخدام نصف كوب من العسل أثناء الطهي

تذوب الزبدة ونسكبها في وعاء كبير ونخلطها مع نصف كوب من العسل المتبقي مع الصلصة الحارة

تخرج الأجنحة من الشواية وتقلب على الفور في صلصة زبدة العسل الساخنة لتغطيتها

تقدم الأجنحة ساخنة بعد أن تعاد إلى الشواية لمدة دقيقة واحدة لكل جانب لضبط الصلصة

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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