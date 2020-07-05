إصابات قياسية في الهند وأمريكا وبؤرة جديدة في إسبانيا

عواصم – وكالات

يواصل فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) تفشيه في عدد من الدول منها الهند وأمريكا وروسيا والبرازيل وتجاوزت الإصابات عالميا 11 مليون إصابة، فيما سجلت الولايات المتحدة، أعلى معدل يومي للمصابين بالوباء بأكثر من 57 ألف حالة إصابة جديدة حيث سجلت ولايات ألاباما وألاسكا وإيداهو ومسيسبي ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا وتنيسي،أرقاما يومية قياسية لحالات الإصابة الجديدة. وسجلت الهند أعلى معدل ارتفاع يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أمس، بزيادة 22 ألف حالة جديدة و442 وفاة، وذلك مع ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في المناطق الغربية والجنوبية من البلاد وسط أمطار موسمية غزيرة.

وشهدت ولاية ماهاراشترا الغربية التي تضم العاصمة المالية المكتظة مومباي أعلى إجمالي للحالات في البلاد، حيث سجلت 6364 حالة.

وثمثل الهند رابع أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في العالم، حيث تجاوز مجموع الإصابات 640 ألفا أمس السبت، بحسب بيانات وزارة الصحة، وتأتي بعدها الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.

وسجلت روسيا، أمس 6632 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 674515. وقالت السلطات إن 168 شخصاً لاقوا حتفهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 10027.

وفي ألمانيا ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 422 إلى 196096، وعدد الوفيات بواقع 7 حالات إلى 9010 فيما سجلت اليابان إصابة جديدة في ثالث يوم على التوالي يزيد فيه عدد الحالات اليومية عن المئة.

بؤرة جديدة في كتالونيا

وفرضت السلطات في إقليم كتالونيا الإسباني، أمس، تدابير عزل على منطقة تضمّ حوالي 200 ألف نسمة في محيط مدينة ليريدا بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.

وتحتل إسبانيا المرتبة الخامسة عالميا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، إذ بلغت 297 ألفا و625 حالة، في حين سجلت الدولة 28 ألفا و385 وفاة. وكانت إسبانيا أكبر بؤوة لتفشي فيروس كورونا في القارة الأوروبية، تليها إيطاليا التي أصاب فيها الفيروس أكثر من 241 ألف شخص، وتسبب بوفاة نحو 35 ألفا آخرين.

ويعتقد خبراء وباحثون أن فيروس كورونا المستجد ظهر في برشلونة في 15 يناير الماضي، إلا أن تسجيل أول حالة إصابة رسمية بالوباء جاء بعد 41 يوما.

وفي أواخر يونيو الماضي، اكتشف علماء فيروسات إسبان ما يعتقدون أنه آثار لكوفيد-19 في عينة مياه صرف صحي، جمعت في برشلونة في شهر مارس 2019.

وفي حال تأكيد ما توصل إليه العلماء الإسبان، فإن ذلك سيعني ظهور فيروس كورونا المستجد قبل شهور من اكتشافه لأول مرة في الصين.