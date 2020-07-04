فيديو: بعد 43 محاولة فاشلة.. رونالدو يسجل أخيرًا من ركلة حرة!

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الأول له على الإطلاق رفقة يوفنتوس من ركلة حرة مباشرة، بعد عديد المحاولات الفاشلة.

النجم البالغ من العمر 35 عامًا، سجّل اليوم السبت في فوز يوفنتوس على تورينو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لحساب المرحلة الثلاثين من الكالتشيو.

Cristiano Ronaldo's first Serie A free kick goal was worth the wait 💥 pic.twitter.com/83zAvCPx4B — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 4, 2020

ورفع حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم السبعة المنصرمة رصيده إلى 75 نقطة، بفارق 7 نقاط عن لاتسيو المطارد الذي لعب مباراة أقل.

ودوّن رونالدو على الهدف في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني بتصويبة قوية سكنت يمين الحارس المخضرم سيرجيو.

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WATCH: Cristiano Ronaldo ‘s free kick against Torino👏👏👏 pic.twitter.com/DOXlDGkphL — KENNETH MADRIDISTA💯 (@KennethNkansah_) July 4, 2020

هدف رونالدو من الركلة الحرة جاء بعد 43 محاولة فاشلة، بينما أوصل رصيده من الأهداف إلى الرقم 25 في وصافة لائحة الهدّافين خلف تشيرو إيموبيلي.

اللاعب البرتغالي كسر عقده استمرت لنحو 60 عامًا في يوفنتوس، إذ أصبح أول لاعب الإطلاق يسجل 25 هدفًا في الدوري منذ عمر سيفوري عام 1961.

بينما عزز سجله التهديفي في عام 2020 بعدما أحرز 17 هدفًا خلال 17 مباراة، فضلًا عن تزويده لزملائه بخمسة تمريرات حاسمة في كل المسابقات.