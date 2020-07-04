الرياضة

رونالدو ينجح أخيرًا..

فيديو: بعد 43 محاولة فاشلة.. رونالدو يسجل أخيرًا من ركلة حرة!

محمد ابو الوفاaccess_time14 / ذو القعدة / 1441 هـ       4 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
رونالدو

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الأول له على الإطلاق رفقة يوفنتوس من ركلة حرة مباشرة، بعد عديد المحاولات الفاشلة.

النجم البالغ من العمر 35 عامًا، سجّل اليوم السبت في فوز يوفنتوس على تورينو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لحساب المرحلة الثلاثين من الكالتشيو.

ورفع حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم السبعة المنصرمة رصيده إلى 75 نقطة، بفارق 7 نقاط عن لاتسيو المطارد الذي لعب مباراة أقل.

ودوّن رونالدو على الهدف في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني بتصويبة قوية سكنت يمين الحارس المخضرم سيرجيو.

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هدف رونالدو من الركلة الحرة جاء بعد 43 محاولة فاشلة، بينما أوصل رصيده من الأهداف إلى الرقم 25 في وصافة لائحة الهدّافين خلف تشيرو إيموبيلي.

اللاعب البرتغالي كسر عقده استمرت لنحو 60 عامًا في يوفنتوس، إذ أصبح أول لاعب الإطلاق يسجل 25 هدفًا في الدوري منذ عمر سيفوري عام 1961.

بينما عزز سجله التهديفي في عام 2020 بعدما أحرز 17 هدفًا خلال 17 مباراة، فضلًا عن تزويده لزملائه بخمسة تمريرات حاسمة في كل المسابقات.

محمد ابو الوفا

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