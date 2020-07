فيديو: بعد 43 محاولة فاشلة.. رونالدو يسجل أخيرًا من ركلة حرة!

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الأول له على الإطلاق رفقة يوفنتوس من ركلة حرة مباشرة، بعد عديد المحاولات الفاشلة.

النجم البالغ من العمر 35 عامًا، سجّل اليوم السبت في فوز يوفنتوس على تورينو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لحساب المرحلة الثلاثين من الكالتشيو.

Cristiano Ronaldo's first Serie A free kick goal was worth the wait 💥 pic.twitter.com/83zAvCPx4B

— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 4, 2020