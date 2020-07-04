آل الدعيع… العائلة التي أنجبت الأخطبوط

شهدت ملاعب كرة القدم السعودية تألق عدد كبير من العائلات الكروية داخل المستطيل الأخضر؛ لتترك بصمات وإنجازات، لا يستطيع أحد أن ينكرها على الإطلاق .. ” البلاد ” تستعرض معكم تلك تاريخ تلك العائلات الكروية بالملاعب السعودية، وأبرز نجومها الذين تألقوا في ملاعبنا الخضراء.. عائلة الدعيع أبناء الدعيع من منطقة حائل، وقد مثلوا ناديي الطائي والهلال، وأصبحوا نجومًا بارزين في المملكة، وهم ” دعيع وعبدالله وفهد وخالد والأصغر محمد”.. العائلة اشتهرت بإنجاب حراس المرمى في المملكة العربية السعودية، بالإضافة للمراكز الأخرى، فالأخ الأكبر ” دعيع الدعيع ” لعب مدافعًا في ” الثمانينات ” بنادي الطائي، وحقق معه عدة إنجازات.