عائلات تركت بصماتها على الكرة السعودية
آل الدعيع… العائلة التي أنجبت الأخطبوط
شهدت ملاعب كرة القدم السعودية تألق عدد كبير من العائلات الكروية داخل المستطيل الأخضر؛ لتترك بصمات وإنجازات، لا يستطيع أحد أن ينكرها على الإطلاق .. ” البلاد ” تستعرض معكم تلك تاريخ تلك العائلات الكروية بالملاعب السعودية، وأبرز نجومها الذين تألقوا في ملاعبنا الخضراء.. عائلة الدعيع أبناء الدعيع من منطقة حائل، وقد مثلوا ناديي الطائي والهلال، وأصبحوا نجومًا بارزين في المملكة، وهم ” دعيع وعبدالله وفهد وخالد والأصغر محمد”.. العائلة اشتهرت بإنجاب حراس المرمى في المملكة العربية السعودية، بالإضافة للمراكز الأخرى، فالأخ الأكبر ” دعيع الدعيع ” لعب مدافعًا في ” الثمانينات ” بنادي الطائي، وحقق معه عدة إنجازات.
أبوداود.. عائلة صنعت مجدًا في الأهلي
شهدت ملاعب كرة القدم السعودية تألق عدد كبير من العائلات الكروية داخل المستطيل الأخضر؛ لتترك بصمات وإنجازات، لا يستطيع أحد أن ينكرها على الإطلاق .. ” البلاد ” تستعرض معكم تلك تاريخ تلك العائلات الكروية بالملاعب السعودية، وأبرز نجومها الذين تألقوا في ملاعبنا الخضراء.. اليوم نستعرض معكم عائلة” أبوداود” التي تألق أبناؤها في القلعة الخضراء.. النادي الأهلي.
التمياط ..عائلة “طائر النورس والفتى الذهبي “ الهلالية
شهدت ملاعب كرة القدم السعودية تألق عدد كبير من العائلات الكروية داخل المستطيل الأخضر؛ لتترك بصمات وإنجازات، لا يستطيع أحد أن ينكرها على الإطلاق .. ” البلاد ” تستعرض معكم تلك تاريخ تلك العائلات الكروية بالملاعب السعودية، وأبرز نجومها الذين تألقوا في ملاعبنا الخضراء.. اليوم نستعرض معكم عائلة” التمياط” التي تألق أبناؤها في القلعة الزرقاء.. . “صفوق ومحمد ونواف” أبناء بندر التمياط، عائلة كروية ارتبط اسمها بنادي الهلال، منذ ربع قرن تقريباً. حققت مع الزعيم ومنتخبنا الوطني العديد من الإنجازات.
الصقري.. أنجبت “ مارادونا العرب” وصالح الاتحاد
مارادونا العرب كبير هؤلاء الستة، خالد ” صقر الطائي ” أو ” مارادونا العرب” وورقته الرابحة، الذي طالما تغنت به جماهير فارس الشمال؛ نظير أهدافه القاتلة.. مثّل منتخباتنا الوطنية على مستوى الفئات السنية والمنتخب الوطني الأول.. أول مباراة لعبها مع ناديه الطائي كانت أمام فريق الأنصار بالمدينة المنورة .. حقق مع ناديه الطائي عدة إنجازات، أهمها؛ الصعود للممتاز مرتين، وكأس الأمير فيصل بن فهد- يرحمه الله.
الخليفة.. عائلة بزغت في الساحل الشرقي
ائلة الخليفة تألق من عائلة الخليفة في ملاعبنا الخضراء، الثلاثي( صالح وعيسى وقبلهم أحمد ) أبناء خليفة الدوسري.. كان أبرزهم (صالح)، مواليد 1955.. أسطورة كرة القدم الشرقاوية، لعب لنادي الاتفاق، وقد بدأت علاقة صالح بالاتفاق أوائل الثمانينيات، ومثل الأخضر السعودي لسنوات عديدة. لقب (بمايسترو الكرة السعودية)، و” المخضرم، ولكن أحب الألقاب إليه، هو ما أطلقه عليه الملك فهد بن عبدالعزيز،رحمه الله، (عميد السعوديين) بعد إنجاز آسيا 84م، وأولمبياد لوس أنجلوس.