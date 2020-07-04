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شاهد.. ضبط موقع يسوق لمشغولات ذهبية وماركات عالمية مقلدة

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو القعدة / 1441 هـ       4 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة من مداهمة موقعاً غير مرخص لديه مشغولات ذهبية مجهولة المصدر، وماركات عالمية مقلدة يسوقها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتم استدعاء المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

صحيفة البلاد

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