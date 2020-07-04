شاهد.. ضبط موقع يسوق لمشغولات ذهبية وماركات عالمية مقلدة

البلاد : متابعات
تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة من مداهمة موقعاً غير مرخص لديه مشغولات ذهبية مجهولة المصدر، وماركات عالمية مقلدة يسوقها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتم استدعاء المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.
الفرق الرقابية تداهم موقعاً غير مرخص لديه مشغولات ذهبية مجهولة المصدر، وماركات عالمية مقلدة يسوقها عبر منصات التواصل الاجتماعي..
تم استدعاء المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة. pic.twitter.com/NECLQOAqDu
— وزارة التجارة (@MCgovSA) July 4, 2020