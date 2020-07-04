“سيتي جروب”: آفاق إيجابية للقطاع المالي السعودي

الرياض – البلاد

قال ديفيد ليفينجستون رئيس سيتي جروب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا : إن آفاق نشاط القطاع المالي في المملكة العربية السعودية إيجابية ، مؤكدا أن المجموعة تخطط لتوظيف المزيد من المصرفيين من أجل أنشطة الحفظ المباشر بعد أن ضمت ما يزيد عن 20 متخصصا في أسواق المال داخل المملكة على مدى العامين الماضيين.

وقال ليفينجستون خلال مؤتمر صحفي: “في الآونة الأخيرة، حصلنا على ترخيصنا للحفظ المباشر وخدمات المقاصة وسننمي ذلك النشاط ، بينما لا يوجد جدول زمني محدد للبنك للحصول على رخصة مصرفية كاملة في السعودية ، ويقدم القسم خدمات تتراوح من تنفيذ التعاملات إلى المقاصة للعملاء من المؤسسات الاستثمارية.

وكان سيتي جروب من بين البنوك التي قدمت المشورة لأرامكو السعودية في طرح أولي قياسي لشركة النفط العملاقة بقيمة 29.4 مليار دولار في العام الماضي.

وردا على سؤال عما إذا كان “سيتي جروب” يتوخى المزيد من الحذر بشأن إقراض منتجي الشرق الأوسط بالنظر لانخفاض أسعار النفط، قال: “بصفة عامة، لا”.

ويجري تداول خام برنت عند نحو 42 دولارا للبرميل، ليتعافى من مستويات متدنية شهدها في الأشهر الأخيرة ، وبدأ التعافي مع تخفيضات الإنتاج التي قررتها الدول المصدرة في تحالف (أوبك بلس) لكنه ما زال منخفضا من مستوى يزيد عن 60 دولارا للبرميل في بداية العام،حيث نالت جائحة فيروس كورونا من الطلب.