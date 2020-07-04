رئيس مالاوي يقلص عدد الحضور في حفل تنصيبه بسبب كورونا

وقال تشاكويرا، إنه ينبغى تقليص عدد الحضور فى الاستاد الوطنى من 40 إلى 20 ألف شخص، مضيفا أن السلطات ستوزع 100 ألف كمامة على الأقل فى العاصمة ليلونجوي.