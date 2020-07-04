رئيس مالاوي يقلص عدد الحضور في حفل تنصيبه بسبب كورونا

الدوليةرئيس مالاوي يقلص عدد الحضور في حفل تنصيبه بسبب كورونا امنية رشادaccess_time14 / ذو القعدة / 1441 هـ 4 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق أمر رئيس مالاوى الجديد لازاروس تشاكويرا، اليوم السبت، بتقليص عدد الحضور فى حفل تنصيبه يوم الاثنين، وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما خيم على الإثارة التى ارتبطت بفوزه فى الانتخابات. وكان تشاكويرا، قد أدى اليمين يوم الأحد الماضى بعد ساعات من إعلان فوزه على الرئيس بيتر موثاريكا فى انتخابات معادة. وتنظم البلاد احتفالا رسميا يوم الاثنين. وقال تشاكويرا، إنه ينبغى تقليص عدد الحضور فى الاستاد الوطنى من 40 إلى 20 ألف شخص، مضيفا أن السلطات ستوزع 100 ألف كمامة على الأقل فى العاصمة ليلونجوي. وأضاف الرئيس الجديد، فى خطاب أذاعه التلفزيون “نحن فى وضع أسوأ مما كنا عليه قبل ثلاثة أشهر. فيروس كورونا ينتشر فى كل مكان فى مالاوى وينتشر ليقتل”. وزاد انتشار المرض فى الأسبوعين الماضيين مسجلا 1500 إصابة تقريبا و16 وفاة. مرتبط