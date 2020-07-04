تنفيذ 40 % من مدينة الورود بالطائف

الطائف – البلاد

بلغت أعمال البناء والتشييد في مشروع إسكان “مدينة الورود” بمحافظة الطائف نسبة 40%، وفق الجداول الزمنية وتحت إشراف برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي”.

وشهد المشروع اكتمال غالبية أعمال البنية التحتية والإنارة في جميع مراحله وانتهاء بناء مجموعة من الفلل، فيما تم البدء في أعمال بناء الأسوار والتمديدات الكهربائية وتركيب النوافذ والأبواب وأدوات السباكة، على أن يبدأ تسلّيم أولى الوحدات في المشروع خلال العام المقبل،

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة “إدارة” للتنمية والتطوير – المطورة للمشروع – الدكتور عبدالقادر العبيكان أن مشروع مخطط “مدينة الورود” يعد أحد أهم المشاريع العمرانية التي تشهدها المحافظة، وهو أحد مشاريع برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان والذي ينفذ عن طريق التطوير بالتزامن حيث يتم إنهاء أعمال التخطيط بالتزامن مع أعمال البناء.

ويوفر المشروع 4775 منزلا بمساحات تبدأ من 250-749 م2، وأسعار تبدأ من 499 ألف ريال وقسط شهري يصل إلى 1665 ريالا، فيما تتجاوز المساحة الإجمالية للمشروع 9 ملايين متر مربع. يُذكر أن مشروع “مدينة الورود” يأتي بين 58 مشروعاً تتواصل بها أعمال البناء حول المملكة من بين 79 مشروعاً متاحة للحجز عبر منصة وتطبيق “سكني” توفّر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية تتوزع غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى، بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030 .