تنامي الإصابات يضع معالجات أمريكا تحت «التدقيق»

عواصم – وكالات

واصلت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية الارتفاع اليومي؛ إذ أظهرت الإحصاءات الرسمية تسجيل أكثر من 55 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر زيادة يومية تعلن عنها أي دولة.

وقفزت حالات الإصابة بشدة في أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ما وضع معالجة الرئيس دونالد ترمب للأزمة تحت التدقيق ودفع عددا من حكام الولايات إلى وقف خطط لإعادة فتح ولاياتهم بعد إجراءات عزل عام مشددة. وعزا ترمب ارتفاع الإصابات لزيادة الاختبارات قائلا في تغريدة على “تويتر”: “هناك ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا لأن اختباراتنا ضخمة للغاية وجيدة جدا وأكبر وأفضل من أي دولة أخرى”. وأضاف: “هذه أنباء عظيمة، لكن الأخبار الأفضل هي أن معدل الوفيات انخفض”.

يأتي ذلك، فيما أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أمس، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس مقارنة مع 3 حالات في اليوم السابق، ما يجعل الوضع مستقرا في بؤرة كورونا الأولى، بينما تزاد الإصابات بشكل كبير في المكسيك التي سجلت أمس 6741 إصابة في رقم قياسي جديد لعدد الإصابات اليومية، متخطية روسيا في العدد اليومي للإصابات إذ سجلت الأخيرة 6718 إصابة في غضون الـ24 ساعة الماضية. ودفعت الإصابات الجديدة المكسيك لتتجاوز إيران وتحتل المركز العاشر بين أكثر الدول من حيث عدد الإصابات.

من جهتها، تتجه بريطانيا صوب إعادة فتح المطاعم وأنشطة أخرى الأسبوع الحالي في إطار عملية تدريجية لإعادة فتح اقتصادها. وقالت الحكومة البريطانية: إنها سترفع شرط الحجر الصحي على الوافدين من دول بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا اعتبارا من 10 يوليو الجاري. إلى ذلك، أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 63 إصابة جديدة، في الوقت الذي تتحرك فيه السلطات الصحية لتعبئة إمكانياتها للصحة العامة إلى مدينة جوانجو بجنوب غرب البلاد، حيث يتفشى المرض، بينما سجلت أوكرانيا 876 إصابة جديدة، والمغرب 246 إصابة، وعُمان 1374 إصابة، واليابان، والسودان 90 إصابة.