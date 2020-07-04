تضامن واسع مع اعتصام “نيرتتي” بالسودان.. وحمدوك يرسل وفداً رفيعاً

الخرطوم : هيثم كابو

تصدر اسم (نيرتتي) التي تعتبر أكبر مدن محلية غرب الجبل بولاية وسط دارفور قائمة محركات البحث والإهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي في السودان، فالمدينة ذات الطبيعة الساحرة التي يبلغ عدد سكانها (١٢٠ ألف نسمة) دخل اعتصامها المطلبي الشعبي الكبير (أمس) يومه السابع وسط تضامن لافت من فئات المجتمع السوداني المختلفة والمنظمات الحقوقية والحركات المسلحة ولجان المقاومة والكيانات النقابية، ويطالب مواطنو نيرتتي من الحكومة اقالة مسؤولي السلطة المحلية، وجمع السلاح غير المقنن، وإيقاف الدراجات البخارية،وتوفير الحماية لهم، واستراد المواشي التي نهبت بواسطة المليشيات المسلحة، وتقديم الجناة إلي العدالة، إضافة إلي حماية الموسم الزراعي، وفتح المسارات لتجاوز الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين.

ولم يفت على رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك الانحناء تقديراً واحتراماً للاعتصام والتعبير السلمي المستمر، مع الإشادة بالسلوك المتحضر لأهل المنطقة في طرح مطالبهم التي وصفها بالعادلة والمستحقة، وأعلن حمدوك في تغريدة على منصات التواصل الاجتماعي (الجمعة) توجه وفد حكومي لزيارة نيرتتي ولقاء المعتصمين للعمل على تحقيق مطالبهم لضمان استقرار المنطقة.

واعتبر المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح الاعتصام بأنه يمثل تطور طبيعي للحراك السلمي، مؤكداً أن الجماهير في نيرتتي أعطتهم درساً جديداً في استخدام الوسائل السلمية الجماهيرية التي ظلوا ينادون بها لوقت طويل. معلناً ل( راديو دبنقا) توجه وفد حكومي للالتقاء بالجماهير وسماع مطالبهم المستحقة بشكل مباشر، والسعي لمعالجتها.

وعلمت (البلاد) أن وفداً مشتركاً بين المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية، برئاسة عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي يرافقه وزراء العدل والثقافة والإعلام والداخلية سيتوجه إلي نيرتتي للوقوف على مشاكل المعتصمين ميدانياً، وسماع مرافعة السلطات المحلية هناك، والوصول لحل نهائي لتلك المشاكل التي اقلقت مضاجع المواطنين وسببت لهم الرعب والفزع حتى يعودوا لمنازلهم آمنين مطمئنين.

وتعتزم رابطة أبناء نيرتتي بالخرطوم، والمبادرة الشبابية لدعم الاعتصام بالتعاون مع عدد من لجان المقاومة، تنظيم وقفة احتجاجية اليوم (الأحد) أمام مقر مجلس الوزراء لتقديم مذكرة للحكومة التنفيذية للإسراع في تنفيذ مطالب أهل المنطقة، في الوقت الذي انتظمت فيه حملة شعبية مواقع التواصل الاجتماعي في السودان لمساندة المعتصمين دشنت خلالها عدد من الشعارات الداعية للوقوف خلف مواطني نيرتتي والإسراع في تنفيذ مطالب الأهالي الذين هجروا منازلهم، وتجمعوا للاعتصام منذ (السبت الماضي) في أعداد كبيرة تقدر بحوالي (٤٥) ألف معتصم تاركين ديارهم، ومرددين مطالبهم على مسرح ساحة الاعتصام، مع مخاطبات جماهيرية وتكافل كبير وهتافات ثورية أعادت للأذهان مشهد الاعتصام أمام قيادة القوات المسلحة بالخرطوم في أبريل من العام الماضي.