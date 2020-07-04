بخطوة واحدة .. كيف تستعيد الرسائل المحذوفة في واتساب ؟

شركة واتساب تحاول دوما ان تمنح مستخدمي تطبيقها خيارات متعددة وأكثر سهولة، بصفتها منصة الدردشة الأكثر شعبية في العالم.

ويضم أكثر من ملياري مستخدم منتظم، لذا يسعى التطبيق المملوك لشركة فيسبوك باستمرار إلى توفير كل ما يجعل خدمته سهلة.

من ضمن المشاكل التي تصادف مستخدمي واتس اب هي أن استعادة الرسائل المحذوفة أمر غير سهل.

ولكن لحسن الحظ هناك طريق بسيطة يمكن من خلالها استرداد هذه الرسائل عبر أجهزة أندرويد وأيفون، بحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

أول ما تحتاج للقيام به هو خطوة استباقية مبني عليها كل القادم.

وهي تفعيل تكوين نسخ احتياطية من دردشاتك، وذلك بتمكين خاصية Chat Backup في الإعدادات.

ويوفر واتساب العديد من ترددات النسخ الاحتياطي في Under Auto Backup: يومي، أسبوعي، شهري، متوقف.

ويحتفظ التطبيق فقط بأحدث ملف نسخ احتياطي في iOS وأحدث ملفين احتياطيين في أندرويد.

كيفية استعادة رسائل واتساب المحذوفة

تعمل الطريقة التالية لاسترداد رسائل واتساب المحذوفة على كل من أندرويد وiOS، ولكن يجب أن تكون ضمن تردد النسخ الاحتياطي التلقائي المحدد، وهي كالتالي:

إلغاء تثبيت واتساب وإعادة تثبيته.

عند إعادة تثبيت التطبيق، يطلب منك استعادة محفوظات الرسائل من ملف النسخ الاحتياطي.

حدد استعادة وسيتم استعادة كل شيء من أحدث نسخة احتياطية.