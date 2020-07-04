الهند تبدأ تجارب بشرية للقاح «كوفيد»

واشنطن – وكالات

أعلنت شركة أدوية هندية تابعة للرعاية الصحية، أمس (الجمعة)، حصولها على موافقة الجهات التنظيمية المحلية، لبدء دراسات بشرية على لقاح لمرض “كوفيد-19”.

وقالت: إن اللقاح المحتمل أظهر “استجابة مناعية قوية” في الدراسات على الحيوانات، وأن الأجسام المضادة التي أنتجها قادرة على “تحييد الفيروس بالكامل”، مبينة أنها ستبدأ التجارب البشرية هذا الشهر على أكثر من ألف شخص في مواقع متعددة في الهند.

من جهتها، قالت مؤسسات تتعاون مع الأمم المتحدة: إن عملية شراء مبدئية لعقار “ديكساميثازون” الفعال في علاج مصابين بفيروس كورونا ستوفر العقار لما يصل لـ4.5 مليون شخص في دول منخفضة ومتوسطة الدخل. وبينت أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تتفاوض على عملية شراء مسبق في إطار خطة منظمة الصحة العالمية لتسريع وتيرة وصول العلاجات للمرضى حول العالم.

إلى ذلك، سمحت المفوضية الأوروبية، باستخدام عقار “رمديسيفير” المضاد للفيروسات لمعالجة المصابين بكورونا. وقال تقرير لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية: إن الولايات المتحدة الأمريكية اشترت تقريبا المعروض من دواء “رمديسيفير”، الذي ثبتت فعاليته في علاج “كوفيد-19”.