الصحة العالمية تنهي التجارب لدواءين لثبوت فشلهما ضد كورونا

البلاد : وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إنهاء التجارب للدواءين “هيدروكسي كلوروكين” و”لوبينافير”/”ريتونافير” لعدم فاعليتهما ضد فيروس كورونا.

وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم السبت، إلى أن الدواءين “لم يحققا تخفيضا لنسبة الوفيات للمصابين بكوفيد-19 في المستشفيات، أو خفضاها قليلا”.

وأوضحت المنظمة أن قرارها وقف التجارب يخص فقط علاج المصابين في المستشفيات، ولن يؤثر على دراسات أخرى، حيث يستخدم الدواءان لعلاج المرضى خارج المستشفيات أو للوقاية.

يذكر أن “هيدروكسي كلوروكين” دواء يستخدم لعلاج المصابين بالملاريا، بينما يستخدم “لوبينافير”/”ريتونافير” لعلاج المصابين بمرض الآيدز.