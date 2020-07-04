احترس .. أخطاء كارثية تحول البطيخ الصيفى اللذيذ إلى سم قاتل!

البطيخ تلك الفاكهة العجيبة المفضلة من الكثيرين خلال فصل الصيف، تحوي العديد من الفيتامينات والمعادن.

وعلى هذا الأساس يصبح للبطيخ دائما متعة وفائدة عند تناوله.

ولكن هناك بعض الحالات التي يصبح تناول البطيخ فيها خطرا على الصحة.

وذلك وفقا لما ذكرته الدكتورة شيري أنسي نجيب استشاري التغذية العلاجية، عضو الجمعية الأوروبية للتغذية الإكلينيكية ESPEN والجمعية الأمريكية للسمنة TOS.

تحذيرات

حذرت أنسي، وفق موقع الوان، من شراءه وهو مقطوع، لعدم معرفة موعد قطعه ولأسباب تتعلق بالنظافة.

فهناك خطر تكاثر الكائنات الحية الدقيقة بعد قطعه وتركه لبعض الوقت، دون حفظه في الثلاجة.

وبعد شراء البطيخ، علينا غسله بالماء جيدا، فإذا لم يتم غسله جيدًا قبل القطع، يمكن أن تدخل هذه الكائنات الدقيقة إلى الداخل.

كما أوصت طبيبة التغذية، بعدم شرب الماء بعد تناول البطيخ لأن ذلك يؤثر على الجهاز الهضمي، وفق قولها.

حيث أن البطيخ يحتوي على الكثير من الماء والسوائل.

كما ذكرت أنسي، أن الإكثار من تناول البطيخ في الليل يسبب صعوبة في المساء لحرق السكر بفعالية ويبطئ من عملية الهضم، كما أن احتوائه على نسبة كبيرة من السكر الطبيعي قد يؤدي إلى زيادة الوزن.