إسبانيا: فرض حجر صحي على مدينة كاملة بإقليم كتالونيا

البلاد : وكالات

أعلن زعيم إقليم كتالونيا الإسباني كيم تورا، اليوم السبت، وضع مدينة كبيرة كاملة قيد الحجر الصحي بسبب الزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بها، منذ تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الفيروس في إسبانيا.

وذكرت صحيفة «لا فانجارديا» الإسبانية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في منطقة «سيجريا» حيث تقع مدينة «لليدا»، وصل إلى حوالي 200 ألف حالة.

وبدأ سريان الحجر الصحي على المدينة ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش)، ولن يتم السماح لأحد بالسفر أو مغادرة «لليدا» أو المجتمعات المحيطة بها غربي الإقليم، إلى للذهاب إلى العمل.

ورغم ذلك، هناك فترة سماح حتى الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي، ليعود سكان المدينة المحجورة إلى منازلهم.

وأقامت الشرطة نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة.