وزير الإعلام ينعى “العبد الكريم” رئيس تحرير جريدة الرياض

البلاد : متابعات

نعى وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، الأستاذ فهد بن راشد العبد الكريم رئيس تحرير جريدة الرياض الذي وافته المنية اليوم الجمعة، مشيداً بمسيرة الراحل وإسهاماته الكبيرة في الصحافة السعودية.

وذكر القصبي في تغريدة عبر حسابه في تويتر: “بقلب يملؤه الأسى والحزن؛ أنعي الأستاذ فهد بن راشد العبد الكريم رئيس تحرير جريدة الرياض، وأحد الذين خدموا مهنة الصحافة بتفانٍ وإخلاص، وتركوا بصمة واضحة خلال مسيرتهم الإعلامية”.

سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وقراءه ومحبيه الصبر والسلوان.