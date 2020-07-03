نتائج لقاح «أكسفورد» خلال شهر.. وتنافس على «ريمديسيفير»

لندن – وكالات

أكد أستاذ علم المناعة واللقاحات بجامعة أكسفورد البريطانية، أحمد محمود سالمان، المشارك ضمن باحثي الجامعة لتطوير لقاح فيروس كورونا المستجد، أن نتائج المرحلة الأولى من التجارب السريرية ستُعلن خلال شهر، بينما توقعت رئيسة الفريق المسؤول عن تطوير اللقاحات في بريطانيا، وفقا صحيفة “الغارديان” البريطانية، طرح اللقاح أوائل العام المقبل.

وقال سالمان، طبقا لـ”سكاي نيوز”، إن اللقاح أثبت فعاليته على القرود، إذ منع حدوث التهاب رئوي، متوقعا نتائج إيجابية للقاح الجديد بنسبة تتجازو 50 %.

وبينما يواصل العالم السعي وراء تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، أثار شراء الولايات المتحدة الأمريكية كميات ضخمة من عقار “ريمديسيفير” الفعّال في علاج بعض أعراض كورونا قلقا في بعض الأوساط، فيما تسعى دول عدة إلى الحصول على جرعات منه لمكافحة الجائحة، وأكدت وزارة الصحة الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، أنه تم الاتفاق على شراء جرعات من المادة الفعالة لـ “ريمديسيفير” لتصنيع أكثر من 500 ألف عقار، وهو ما يعادل 100 % من الكمية المزمع إنتاجها في يوليو الحالي، و90 % من الكمية في كل من أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وقالت هيئة الرقابة على الأدوية، الكورية الجنوبية، إن سيول بدأت في توزيع عقار “ريمديسيفير” لعلاج “كوفيد-19″، وتعتزم بدء محادثات لشراء إمدادات إضافية في أغسطس.