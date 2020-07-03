كورونا و القراص .. العلم يثبت : النبات قادر على مواجهة الفيروس

في ظل السعي الحثيث للحصول على لقاح لمواجهة فيروس كورونا، تخرج وصفات عدة بعضها نافع علميا للمواجهة ومنها ما نحن بصدده القراص .

في هذا الإطار، يقول الدكتور ميخائيل جينزبورغ، مدير معهد سمارا لبحوث علم التغذية، إن نبات القراص غني بالفيتامينات.

ولهذا يساعد على التخلص من الاكتئاب والتعب وضعف المناعة، بحسب “روسيا اليوم”.

وأضاف مدير معهد سمارا لبحوث علم التغذية، أن النبات يحتوي على عدد كبير من المواد البيولوجية النشطة.

وذلك مثل مركبات الفلافونويد وفيتامين B9 (حمض الفوليك) فيتامين С (حمض الأسكوربيك).

وهذه المركبات تكفي لاعتبار نبات القراص مفيدا لعملية التمثيل الغذائي في الجسم، إضافة إلى أن القراص يحفز المناعة وعملية تجدد الخلايا.

وأشار جينزبورغ، إلى أن نقص فيتامين B9 في الجسم، يؤدي إلى فقر الدم وأمراض القلب والاكتئاب.

ولفت إلى أن نقص فيتامين B9 يؤثر في حالة الجلد والشعر والأظافر، وأما فيتامين С، فيعتبر علاجا لجميع الأمراض.

ولذلك يمكن عمليا للجميع استخدام النبات في نظامهم الغذائي على شكل حساء أو سلطة أو تحضير أطباق لذيذة أخرى.

أما من يعاني من التهاب المعدة أو القرحة، فيجب أن يكون حذرا عند تناول القراص.

والقراص هو أحد أنواع الأعشاب البرية، وينتشر في الطبيعة بشكل كبير في كل قارات العالم، وتأتي أوراقه وجذوره بخصائص علاجية مختلفة