طريقة عمل ميني تشيز كيك

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة سهلة وجيدة لقضاء العطلات أو حتي للحفلات

والتي تتميز بأنها صغيرة الحجم كما أنها جيدة بالنكهات المحببة مع طعم التشيز كيك الغني

المقادير اللازمة

كوب ونصف بسكويت فانيليا

2 ملعقة كبيرة زبدة

400 جرام جبن كريمي

¾ كوب سكر أبيض

2 بيضة

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

كرز أو صوص مفضل للتقديم

طريقة العمل

يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية)

نضع في صينية المافن ورق المافن الصغير

يطحن البسكويت مع الزبدة

ثم يضاف لكل كوب ورقي قليل منه

في وعاء الخلط تخفق الجبن والسكر والبيض والفانيليا حتى تصبح خفيفة ورقيقة

نقوم بملئ كل ورقة من الكعك الصغير بهذا الخليط إلى الأعلى

اخبز لمدة 15 دقيقة في الفرن

ثم تخرج ونضع لها حشوة الكرز أو التزيين المفضل بعد أن تبرد

وتقدم باردة