طريقة عمل برجر دوج بالطريقة الأمريكية

البلاد – نيفين عباس

برجر دوج الأمريكي، هو أكثر بكثير من مجرد تشيز برجر على شكل نقانق

إنه مميز في نكهته وشكله كما أنه سهل التحضير وكذلك في الأكل من برجر الجبن العادي

المقادير اللازمة

كيلو من اللحم المفروم (80٪ قليل الدهن)

ملح وفلفل أسود مطحون

2 شريحة جبن شيدر

2 خبز هوت دوج طويل

4 ملاعق صغيرة مايونيز

2 ملاعق طعام من الكاتشب

طريقة العمل

ضعي قطعة من اللحم المفروم على ورقة بلاستيكية

شكليها علي شكل مستطيل

ثومي بتتبيله بالملح والفلفل

ثم قومي بلف القطعة بإحكام باستخدام الغلاف البلاستيكي

قومي بتكرار العملية حتي إنتهاء الكمية

سخني الشواية أو الفرن

ثم قومي بدهن البرجر دوج بالزيت وضعيه على الشواية

اطهيه حتى يصبح البرجر ناضج يستغرق من 4 إلى 5 دقائق

ثم اقلبه واطهيه لمدة 2 إلى 3 دقائق أخرى

ضع شريحة من الجبن على كل قطعة برجر دوج واشويها حتى النضج المتوسط

قومي بشوي خبز الهوت دوج على الشواية ثم قومي بدهن كل منها بملعقتين من المايونيز

ضعي البرجر دوج على كل قطعة خبز

ثم ضعي الكاتشب فوقه

وقدميه ساخن