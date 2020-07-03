طريقة عمل الجمبري بطريقة موزمبيق

البلاد – نيفين عباس

إذا كنتِ تحبين النكهات الجريئة والمالحة ، فبالتأكيد ستحبين جمبري موزمبيق

هذا طبق برتغالي رائع يقدم مع الخبز المقرمش والصلصة المميزة وعصير العنب والشعير

المقادير اللازمة

نصف كوب زبدة

بصلة كبيرة مفرومة

10 فصوص ثوم مفرومة

كوب شعير

ربع كوب عصير عنب أبيض

صوص حارة

ملح حسب الرغبة

جمبري كبير الحجم أو متوسط

3 أكواب من الأرز الأبيض المطبوخ

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملعقة كبيرة من خليط البهارات

مقادير خليط البهارات

ملعقة كبيرة كزبرة جافة

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة كبيرة كركم أو بودرة زعفران

ملعقة كبيرة بودرة ثوم

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة بردقوش

ملعقة كبيرة فلفل إسود مطحون

طريقة العمل

البهارات

تخلط جميع المقادير معاً، ثم نأخذ مقدار ملعقة كبيرة منها للوصفة ويحتفظ بالباقي في برطمان محكم الغلق لحين الإستخدام في وصفات أخري

طريقة تحضير الجمبري

تذوب الزبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة

يضاف البصل والثوم ويطهى حتى يصبح طريًا ولكن ليس بنيًا ، لمدة 5 دقائق تقريبًا

يوضع لهم الشعير وعصير العنب والبهارات والصوص الحار والملح في المقلاة ويترك ليغلي

تخفف الحرارة وتترك على نار هادئة لمدة 15 دقيقة

يضاف الجمبري إلى المقلاة ويطهي حتى يصبح وردي لمدة 3 إلى 4 دقائق

يضاف أضف الأرز مع الجمبري أو في طبق التقديم

ثم يضاف البقدونس له ويقدم الطبق ساخن