المملكة ضمن الدول الأعلى تعافيا

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس (الخميس)، تسجيل 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 197608 حالة، منها 58184 حالة نشطة، بينها 2287 حالة في العناية المركزة، فيما تم تسجيل 4909 حالات تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 137669.

وبينت أن عدد الفحوصات التي أجرتها السلطات الصحية إلى 1.727.701 مليون فحص، أي بزيادة قدرها 53214 عن الأربعاء، بالمقابل تم تسجيل 54 حالة وفاة بفيروس كورونا في، ما يرفع عدد المتوفين إلى 1752.



وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الدوي حول فيروس كورونا، أن “نسبة التعافي في المملكة متميزة، وهي من ضمن الدول الأعلى تسجيلا لحالات التعافي”، مشددا على أن “من العادات الجديدة حرص الجميع على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات 50 شخصا، ومراعاة المساحة”، ناصحا الجميع بتجنب الذهاب إلى التجمعات عند شعورك بأي أعراض للمرض. وقال الدكتور العبد العالي: “من الأمور التي تلقينا استفسارات عنها: الدراسات، ونسبة الشفاء للأمراض المزمنة، والأمراض المزمنة، وخمول الفيروس”.

من جهة ثانية، أكدت وزارة الصحة في تغريدة لها على “تويتر”، أن “مراكز تأكد” قدمت خدماتها لأكثر من 255 ألف مراجع حول المملكة خلال 30 يوما، مبينة أن المراكز تقدم خدماتها لمن لاتظهر لديهم أعراض فيروس كورونا ويريدون الاطمئنان على صحتهم.

ونصحت الوزارة كل شخص يشكو من ارتفاع درجة الحرارة وأعراض تنفسية، بالتوجه إلى أقرب “عيادة تطمن” بدون حجز مسبق.