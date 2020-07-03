الرياض تستضيف معسكر الحكام

الرياض – فايز الأسمري

عملت مصادر (البلاد) أن لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت إقامة معسكر حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى بمدينة الرياض للجولات المتبقية.

وكانت لجنة الحكام تعتزم إقامة معسكر داخلي بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها لمدة 12 يوماً خلال شهر أغسطس المقبل، لكنها قررت أن يكون المعسكر في الرياض.

وطالبت اللجنة الحكام الذين يتم اختيارهم للدورات المقبلة بالخضوع لفحوصات فيروس كورونا وإحضار ما يثبت سلبية نتيجة تلك الفحوصات قبل دخولهم إلى التمارين من أجل ضمان سلامة الجميع.