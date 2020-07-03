صحة و عافية

الحفاظ على نظافة أسنانك يحميك من التهابات الجهاز الهضمي

امنية رشادaccess_time13 / ذو القعدة / 1441 هـ       3 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

لغسيل الأسنان فوائد مهمة على صحة الجسم والعقل وليست اللثة والفم فقط كما يعتقد الكثيرون فإن أهمية غسل الأسنان هى:

1- تنظيف الأسنان ٣ مرات يوميا يحافظ على  صحة وسلامة الأسنان وإزالة بقايا الأطعمة المتبقية في الأسنان بعد تناول الوجبات الغذائية.

2- أهمية غسل الأسنان للحفاظ على الأسنان وقت أطول تستطيع تحطيم الطعام.

3- تنظيف الأسنان يحمى من الإصابة بأمراض الجهاز الهضمى.

4- تنظيف الأسنان يمنع تسوسها والتهاب اللثة 

5- يجعل الفم رائحته غير كريهة.

6- تنظيف الأسنان يقضي على بكتيريا الفم التي يمكن أن تتسبب فى العديد من الأمراض مثل الزهايمر والقلب وغيرها.

7- يؤدى تنظيف الأسنان إلى التخلص من طبقة البلاك والجير في الأسنان التي تسبب في العادة التهابات اللثة وسقوط الأسنان.

8- تراكم طبقة البلاك في اللثة والفم، قادرة على إنتاج بروتين يسبب حدوث التجلطات في الدم.

omneia rashad

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *