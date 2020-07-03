الحفاظ على نظافة أسنانك يحميك من التهابات الجهاز الهضمي

لغسيل الأسنان فوائد مهمة على صحة الجسم والعقل وليست اللثة والفم فقط كما يعتقد الكثيرون فإن أهمية غسل الأسنان هى:

1- تنظيف الأسنان ٣ مرات يوميا يحافظ على صحة وسلامة الأسنان وإزالة بقايا الأطعمة المتبقية في الأسنان بعد تناول الوجبات الغذائية.

2- أهمية غسل الأسنان للحفاظ على الأسنان وقت أطول تستطيع تحطيم الطعام.

3- تنظيف الأسنان يحمى من الإصابة بأمراض الجهاز الهضمى.

4- تنظيف الأسنان يمنع تسوسها والتهاب اللثة

5- يجعل الفم رائحته غير كريهة.

6- تنظيف الأسنان يقضي على بكتيريا الفم التي يمكن أن تتسبب فى العديد من الأمراض مثل الزهايمر والقلب وغيرها.

7- يؤدى تنظيف الأسنان إلى التخلص من طبقة البلاك والجير في الأسنان التي تسبب في العادة التهابات اللثة وسقوط الأسنان.

8- تراكم طبقة البلاك في اللثة والفم، قادرة على إنتاج بروتين يسبب حدوث التجلطات في الدم.