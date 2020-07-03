التسمم الغذائي وأعراضه

نرمين عباس

التسمم الغذائي هو مرض تسببه سموم تنتجها بكتيريا، وغالبًا ما تعيش في تربة الحدائق، على الرغم من أن التسمم الغذائي حالة خطيرة ، إلا أنه لحسن الحظ نادر جدًا

كيف يمكنك الحصول على التسمم الغذائي؟

يمكنك الحصول على التسمم الغذائي بطريقتين مختلفتين :-

من خلال الطعام – عادة العسل أو المربى في المنزل أو الأسماك أو اللحوم المملحة أو المدخنة.

من خلال الجرح – هذا أكثر شيوعًا في الأشخاص الذين يعملون على الأرض أو الذين يستخدمون المخدرات بالحقن

هناك نوع من التسمم الغذائي يسمى تسمم الرضع

في هذه الحالة ، يحصل الطفل على بكتيريا Clostridium botulinum في أمعائه ، وينتج السم من هناك

يتسبب العسل في بعض الأحيان في ذلك – لا يجب إعطاء الأطفال دون سن 12 شهرًا العسل

لا يمكن نقل التسمم الغذائي من شخص آخر

أعراض التسمم الغذائي

يتمثل العرض الرئيسي للتسمم الغذائي في الضعف الشديد، ضعف شديد لدرجة يصعب عليك فتح عينيك ، وصعوبة التحدث وصعوبة الحصول على قوة التنفس في بعض الأحيان قد تكون قاتلة

البالغين الذين يعانون من التسمم الغذائي يمكن أيضا الحصول على الإسهال و القيء ، وجفاف الفم، وعدم وضوح الرؤية

لا يستطيع الأطفال المصابون بالتسمم الغذائي إخبارك بما يشعرون به ولكن يصعب عليهم البكاء والحركة والأكل والشرب

علاج التسمم الغذائي

إذا كنت تشك في أنك أو أي شخص تعرفه يعاني من التسمم الغذائي ، فقم بزيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ

إذا تم طلب المساعدة الطبية بسرعة ، يمكن أن يقلل العلاج من شدة الحالة

الوقاية من التسمم الغذائي

التسمم الغذائي نادر جدًا ، ولكن يمكنك تقليل المخاطر أكثر من خلال :-

عدم إطعام العسل للرضع

الرضاعة الطبيعية

الحرص عند حفظ الطعام حيث يمكن أن تعيش الجراثيم البكتيرية في درجات حرارة 100 درجة مئوية ، لذا تأكد من طهي الطعام جيدًا وتعقيم الحاويات تمامًا

التخلص من الأطعمة المعلبة التي تجاوزت تاريخ استخدامها أو تلفها أو تلفها

تغطية الجروح المفتوحة عند البستنة أو تلامس التربة