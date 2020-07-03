الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12

نرمين عباس

فيتامين ب 12 ضروري لدمك ودماغك وجهازك العصبي

عدم وجود ما يكفي في جسمك يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والمرض

تناول المزيد من اللحوم والمنتجات الحيوانية يمكن أن يعزز مستويات فيتامين ب 12

ومع ذلك ، إذا كنت لا تتناول اللحوم ، فقد يكون تناول مكملات فيتامين ب 12 خيارًا

لماذا يعتبر فيتامين ب 12 مهمًا لصحتك؟

يستخدم الجسم فيتامين ب 12 لصنع خلايا الدم الحمراء ولإصلاح أنسجة الجسم كما أنه مهم لصحة أعصابك

إذا لم يكن لديك ما يكفي من فيتامين ب 12 ، فقد يؤدي ذلك إلى نوع من فقر الدم ، مما يعني عدم وجود ما يكفي من خلايا الدم الحمراء في الدم

قد تكون أيضًا عرضة لخطر الاعتلال العصبي ، مما يعني أنك تعاني من تلف الأعصاب الذي يسبب وخزًا وتنميلًا في يديك وقدميك

تشمل أعراض نقص فيتامين ب 12 التعب ، والدوخة الخفيفة ، وسرعة ضربات القلب ، والكدمات بسهولة والنزيف ، وفقدان الوزن ، واضطرابات الأمعاء ، والتهاب اللسان

إذا كنت مصابًا بنقص فيتامين ب 12 ، فقد تحتاج إلى تغيير نظامك الغذائي ، أو قد تحتاج إلى مكملات ، يتم تناولها إما على شكل أقراص أو عن طريق الحقن

ما هي أفضل مصادر فيتامين ب 12؟

أفضل مصدر لفيتامين B12 هو المنتجات الحيوانية ، بما في ذلك اللحوم ومنتجات الألبان

توصي إرشادات النظام الغذائي بتناول من 1 إلى 3 وجبات يوميًا من اللحوم الخالية من الدهون أو الدواجن أو الأسماك أو البيض ، اعتمادًا على عمرك وجنسك

توصي الإرشادات أيضًا بتقديم 1 إلى 4 حصص من منتجات الألبان يوميًا ، اعتمادًا على عمرك وجنسك

يمكنك الحصول على فيتامين ب 12 من الأطعمة التالية :-

الرخويات

بلح البحر

سلطعون

سمك السالمون

لحم بقري

دجاج

بيض (كامل)

حليب

يحصل معظم الناس على ما يكفي من فيتامين ب 12 في وجباتهم الغذائية العادية ولكن إذا كنت تأكل أكثر مما تحتاج ، فسيتم تخزينه في الكبد ويمكن استخدامه لاحقًا

يمكن للنباتيين الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 من منتجات الألبان والبيض

كان يُعتقد أن الأطعمة النباتية مثل الفطر يحتوي على فيتامين ب 12 ، ولكن هذا ليس صحيحًا

الطريقة الوحيدة للحصول على ما يكفي من النباتيين هي تناول الأطعمة المدعمة بفيتامين B12 أو تناول مكمل غذائي

والأطعمة المدعمة بفيتامين B12 بعض حليب الصويا ، وبدائل اللحوم النباتية مثل البرغر والنقانق

هل يجب أن أتناول مكملات فيتامين ب 12؟

يجب أن تتحدث مع طبيبك حول تناول مكمل فيتامين ب 12 إذا لم يكن لديك ما يكفي من فيتامين ب 12 في نظامك الغذائي

على سبيل المثال ، إذا كنت نباتيًا أو تتجنب الأطعمة الحيوانية من المهم جدًا أن يكون لدى النساء النباتيات والحوامل أو المرضعات ما يكفي من فيتامين ب 12 لتقليل خطر إصابة أطفالهن بنقص فيتامين ب 12

قد تحتاج أيضًا إلى مكمل غذائي إذا لم تتمكن من امتصاص ما يكفي من فيتامين ب 12 من الطعام إذا كان لديك ، على سبيل المثال ، مشكلة في أمعائك أو حالة مناعية ذاتية

يمكن لطبيبك طلب فحص الدم لمعرفة ما إذا كان لديك ما يكفي من فيتامين ب 12 في جسمك