الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12

نرمين عباس
فيتامين ب 12 ضروري لدمك ودماغك وجهازك العصبي
عدم وجود ما يكفي في جسمك يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والمرض
تناول المزيد من اللحوم والمنتجات الحيوانية يمكن أن يعزز مستويات فيتامين ب 12
ومع ذلك ، إذا كنت لا تتناول اللحوم ، فقد يكون تناول مكملات فيتامين ب 12 خيارًا
لماذا يعتبر فيتامين ب 12 مهمًا لصحتك؟
يستخدم الجسم فيتامين ب 12 لصنع خلايا الدم الحمراء ولإصلاح أنسجة الجسم كما أنه مهم لصحة أعصابك
إذا لم يكن لديك ما يكفي من فيتامين ب 12 ، فقد يؤدي ذلك إلى نوع من فقر الدم ، مما يعني عدم وجود ما يكفي من خلايا الدم الحمراء في الدم
قد تكون أيضًا عرضة لخطر الاعتلال العصبي ، مما يعني أنك تعاني من تلف الأعصاب الذي يسبب وخزًا وتنميلًا في يديك وقدميك
تشمل أعراض نقص فيتامين ب 12 التعب ، والدوخة الخفيفة ، وسرعة ضربات القلب ، والكدمات بسهولة والنزيف ، وفقدان الوزن ، واضطرابات الأمعاء ، والتهاب اللسان
إذا كنت مصابًا بنقص فيتامين ب 12 ، فقد تحتاج إلى تغيير نظامك الغذائي ، أو قد تحتاج إلى مكملات ، يتم تناولها إما على شكل أقراص أو عن طريق الحقن
ما هي أفضل مصادر فيتامين ب 12؟
أفضل مصدر لفيتامين B12 هو المنتجات الحيوانية ، بما في ذلك اللحوم ومنتجات الألبان
توصي إرشادات النظام الغذائي بتناول من 1 إلى 3 وجبات يوميًا من اللحوم الخالية من الدهون أو الدواجن أو الأسماك أو البيض ، اعتمادًا على عمرك وجنسك
توصي الإرشادات أيضًا بتقديم 1 إلى 4 حصص من منتجات الألبان يوميًا ، اعتمادًا على عمرك وجنسك
يمكنك الحصول على فيتامين ب 12 من الأطعمة التالية :-
- الرخويات
- بلح البحر
- سلطعون
- سمك السالمون
- لحم بقري
- دجاج
- بيض (كامل)
- حليب
يحصل معظم الناس على ما يكفي من فيتامين ب 12 في وجباتهم الغذائية العادية ولكن إذا كنت تأكل أكثر مما تحتاج ، فسيتم تخزينه في الكبد ويمكن استخدامه لاحقًا
يمكن للنباتيين الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 من منتجات الألبان والبيض
كان يُعتقد أن الأطعمة النباتية مثل الفطر يحتوي على فيتامين ب 12 ، ولكن هذا ليس صحيحًا
الطريقة الوحيدة للحصول على ما يكفي من النباتيين هي تناول الأطعمة المدعمة بفيتامين B12 أو تناول مكمل غذائي
والأطعمة المدعمة بفيتامين B12 بعض حليب الصويا ، وبدائل اللحوم النباتية مثل البرغر والنقانق
هل يجب أن أتناول مكملات فيتامين ب 12؟
يجب أن تتحدث مع طبيبك حول تناول مكمل فيتامين ب 12 إذا لم يكن لديك ما يكفي من فيتامين ب 12 في نظامك الغذائي
على سبيل المثال ، إذا كنت نباتيًا أو تتجنب الأطعمة الحيوانية من المهم جدًا أن يكون لدى النساء النباتيات والحوامل أو المرضعات ما يكفي من فيتامين ب 12 لتقليل خطر إصابة أطفالهن بنقص فيتامين ب 12
قد تحتاج أيضًا إلى مكمل غذائي إذا لم تتمكن من امتصاص ما يكفي من فيتامين ب 12 من الطعام إذا كان لديك ، على سبيل المثال ، مشكلة في أمعائك أو حالة مناعية ذاتية
يمكن لطبيبك طلب فحص الدم لمعرفة ما إذا كان لديك ما يكفي من فيتامين ب 12 في جسمك