أمانة جدة تواصل جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية

جدة : البلاد

واصلت أمانة محافظة جدة جولاتها الرقابية على نطاق 19 بلدية فرعية على المنشآت الغذائية المتعلقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والتقيد بالبروتوكولات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية المتعلقة بالاشتراطات الصحية وضمان سلامة المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين من المواطنين والمقيمين وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة .

كما كثفت الأمانة جولاتها على محالّ بعض الأنشطة الاقتصادية وأسواق النفع العام في إطار أعمالها المتواصلة لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في هذه المنشآت التي تمس الصحة العامة ، حيث باشرت فرق الرقابة الكثير من البلاغات التي تنوعت ما بين شكاوى من سوء النظافة ، أو عدم اتباع التوصيات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وجرى العمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها .

في حين باشرت الأمانة أعمال الإصحاح البيئي ، بتطهير المواقع والمرافق الحكومية والشوارع والأرصفة ، وواجهات المحالّ التجارية والميادين العامة ، والحاويات ، وأماكن تجمعات العمالة ، في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة وصحة الجميع ، داعيةً الأمانة المواطنين والمقيمين للتعاون معها وتقديم البلاغات في حال رصد أي مخالفات بلدية ، وذلك من خلال مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية .