3402 إصابة جديدة بالمملكة.. والرياض تعود للواجهة

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس (الأربعاء)، تسجيل 3402 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 194225 حالة، مبنية أن 35% من الحالات المسجلة للإناث، و65% ذكور، فيما بلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة 4%، والأطفال 10%، والبالغين 86%.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 1698 حالة وفاة، مبينة أنه تم تسجيل 1994حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 132760 حالة، لافتة إلى أن هناك 59767 حالة نشطة حاليا، من بينها 2272 حالة حرجة.

وعادت الرياض لمقدمة المدن العشرة الأولى الأعلى ارتفاعا في الإصابات اليومية بكورونا، مسجلة 401 إصابة، بينما تلتها الدمام بـ283 إصابة، والهفوف 229 إصابة، ومكة 198 إصابة، ثم القطيف بواقع 173 إصابة، فيما اشتركت جدة والطائف في المركز السادس بـ172 إصابة، بعدهما حائل بـ160 إصابة، وحفر الباطن 154 إصابة، وعنيزة 132 إصابة، والظهران بـ122 إصابة مؤكدة.

وشددت وزارة الصحة في تغريدة لها على حسابها الرسمي في “تويتر”، أمس، على إعانة الممارسون الصحيون الذين يقفون في الخطوط الأمامية لمكافحة كورونا، وذلك عبر الالتزام بالتعلميات والإرشادات الصحية لمساعدتهم في تقليل نسبة انتقال العدوى والحالات الحرجة. وقالت “أبطال الصحة يعملون من أجل أن نبقى جميعًا بصحة وعافية، ومن واجبنا الالتزام بالسلوكيات الصحية والإجراءات الوقائية وأن نعود بحذر”.

ودعت الوزارة، إلى التوجه إلى عيادات “تطمن”، حال ظهرت على الشخص أعراض كورونا، وفي حال عدم وجود أعراض، قالت إنه يمكن حجز موعد في مراكز “تأكد”، كما دعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.