كيف يمكنك الوقاية من سلالة إنفلونزا الخنازير الجديدة؟

أوضح الباحثون أن سلالة إنفلونزا الخنازير الجديدة تمثل تهديدا محتملا وقويا بما يكفي لتبرير الإجراءات الاحترازية، وقد بدأت الخطوة الأولى في تلك العملية بالفعل في الصين، حيث يراقب الباحثون الفيروس عن كثب، ويمكن الوقاية منه عن طريق بعض الخطوات :
وتعد أفضل خطوة للوقاية من إنفلونزا الخنازير هى الحصول على تطعيم سنوي ضد الإنفلونزا، كما أشار موقع هيلث لاين الطبي أن هناك بعض الطرق البسيطة للوقاية من السلالة الجديدة من إنفلونزا الخنازير والتي تنطبق على النوع المعروف من إنفلونزا الخنازير:
1/ غسيل اليدين جيدا بالماء والصابون وتعقيمهم.
2/ الابتعاد عن التجمعات قدر الإمكان، وارتداء الكمامة .