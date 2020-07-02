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كيف يمكنك الوقاية من سلالة إنفلونزا الخنازير الجديدة؟

فرناس حفظيaccess_time12 / ذو القعدة / 1441 هـ       2 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

أوضح الباحثون أن سلالة إنفلونزا الخنازير الجديدة تمثل تهديدا محتملا وقويا بما يكفي لتبرير الإجراءات الاحترازية، وقد بدأت الخطوة الأولى في تلك العملية بالفعل في الصين، حيث يراقب الباحثون الفيروس عن كثب، ويمكن الوقاية منه عن طريق بعض الخطوات :

وتعد أفضل خطوة للوقاية من إنفلونزا الخنازير هى الحصول على تطعيم سنوي ضد الإنفلونزا، كما أشار موقع هيلث لاين الطبي أن هناك بعض الطرق البسيطة للوقاية من السلالة الجديدة من إنفلونزا الخنازير والتي تنطبق  على النوع المعروف من إنفلونزا الخنازير:

1/ غسيل اليدين جيدا بالماء والصابون وتعقيمهم.

2/ الابتعاد عن التجمعات قدر الإمكان، وارتداء الكمامة .

3/ اتباع توصيات منظمة الصحة العالمية .

4/ تناول الأطعمة التي تعزز جهاز المناعة من الفواكه والخضروات واللحوم.

5/ اتباع نفس خطوات الوقاية من فيروس كورونا المستجد في عدم لمس أنفك أو فمك أو عينيك ، حيث يمكن للفيروس أن يعيش على الأسطح مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

vernas hefzy

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