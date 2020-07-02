صور بشعة .. كارثة موت الأفيال تقلق العالم .. هل ظهرت الجمرة الخبيثة؟

لكن الأبشع كانت الصور الجوية التي تظهر جثثهم متناثرة عبر دلتا أوكافانغو والأجزاء الشمالية من البلاد.

وأُبلغ عن أول حالة وفاة غير عادية في مايو الماضي، عندما توفي 169 فيلا في فترة قصيرة في دلتا أوكافانغو، وهي موطن الحياة البرية هناك.

وتضاعف هذا العدد تقريبًا بحلول منتصف يونيو، حيث حدثت 70 % من الوفيات حول فتحات المياه.

وفقا لمصادر محلية، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية وهو ما يرعب العالم.

لم تختبر حكومة بوتسوانا حتى الآن أجسام الحيوانات بحثا عن آثار السم أو مسببات الأمراض، ولكن استبعدت الجمرة الخبيثة.