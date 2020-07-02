إنتر ميلان يعلن ضم المغربي أشرف حكيمي

البلاد : وكالات

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، أنه وافق على شراء الدولي المغربي أشرف حكيمي من ريال مدريد الإسباني، بعقد مدته خمس سنوات.

وكان حكيمي / 21 عاما/ والذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، أنهى موسمه الثاني مع بوروسيا دورتموند الألماني، حيث لعب مع الفريق على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

وكان حكيمي ولد في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث نشأ في فرق الناشئين بريال مدريد، لكنه شارك في تسع مباريات فقط في الدوري الإسباني مع الفريق الأول موسم 2017/ 2018، بعد أن سبق له المشاركة بقوة في موسم كامل مع الفريق الاحتياطي للريال (كاستيا).

ولم يكشف إنتر، الذي لازال ينافس في الموسم الجاري من الدوري الإيطالي، كما ينافس في الدوري الأوروبي في آب / أغسطس المقبل، عن القيمة المالية للصفقة، لكن تقارير صحفية ذكرت أن النادي دفع مبلغ 40 مليون يورو (45 مليون دولار) لضم حكيمي.