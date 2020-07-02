حيلة بسيطة تمكنك من إنقاص الوزن الزائد!

يمكن الاعتماد على بعض الحيل البسيطة بجانب النظام الغذائي، للمساعدة في إنقاص الوزن الزائد، وهذه الحيلة تعتمد على غسيل الأسنان بعد تناول الوجبات، لأن هذا يؤثر بشكل كبير على الرغبة في استهلاك المزيد من الطعام.
ويعود السبب إلى أن الجسم يرسل في هذه الحالة إشارة إلى الدماغ تفيد بأن وقت الاكل انتهى.
كذلك يمكن لهذه العادة أن تمنع “اللقمشة” في الفترة الفاصلة بين الوجبات والتي تعتبر من أبرز الأسباب المؤدية إلى زيادة الوزن.
كما كشفت احدى الدراسات الأمريكية أن هناك حيلة أخرى يمكن عن طريقها خسارة الوزن وهى تدوين كل ما يتم تناوله في مفكرة خاصة، حيث يمكن عن طريقها مراجعة لائحة الطعام وحذف ما يمكن أن يسبب زيادة في الوزن منها.
والجدير بالذكر أيضا أن شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف إلى ليترين من الماء على مدار اليوم، يساعد في الشعور بالشبع كما أنه يعمل على تحفيز عمليتي الهضم والأيض.