تآمر إيران

بعد التقرير الدقيق للأمين العام للأمم المتحدة بثبوت استخدام أسلحة صاروخية من طراز كروز “من أصل إيراني” في الهجمات على المنشآت النفطية السعودية العام الماضي ، لم يعد المجتمع الدولي بحاجة إلى أدلة وقرائن يقينية على خطورة النظام الإيراني إقليميا ودوليا ، ولطالما أكدت المملكة على ذلك وهي الأكثر تعرضا لجرائم المشروع التآمري الإيراني وأذرعه من الميليشيات الإرهابية في المنطقة، ودعوتها بضرورة محاسبة تلك الدولة المارقة والراعية الأولى للإرهاب في العالم ، واتخاذ المزيد من القرارات العقابية لردع العبث الخطير المهدد لسلامة الأمن الإقليمي في هذه المنطقة الحيوية التي ترتبط بها مصالح العالم بدرجة كبيرة.

وفي هذا السياق رحبت المملكة بالتقرير التاسع للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار ( 2231 ) بشأن ثبوت الاعتداءات بأسلحة إيرانية ، مؤكدة أن قدرة إيران على زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل هي نتيجة لشبكتها الكبيرة من المجموعات بالوكالة التي بنتها على مدى سنوات عديدة ،كما أن سلطاتها تصبح أكثر أيديولوجية وعدوانية ، مما يزيد تدخلها في شؤون الدول الأخرى كقوة للتدمير ومحاولات زعزعة الاستقرار والدمار ، وهو مايدرك خطورته الشركاء الدوليون بكثير من الحقائق والرصد المتواصل للسلوك العدواني طويل الأمد في أجندة التوسع الإقليمي البغيضة لإيران.