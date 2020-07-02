العواد يستعرض إنجازات حقوق الإنسان

الرياض-واس

استضاف مشروع سلام للتواصل الحضاري أمس الأول، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في لقاء افتراضي، ضمن لقاءات برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي في نسخته الثالثة، تحت عنوان “دور هيئة حقوق الإنسان في تعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة”.

وتناول اللقاء محاور، من أبرزها: حالة حقوق الإنسان في المملكة والمنجزات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، إضافةً إلى القضايا والمزاعم المثارة عن المملكة في مجال حقوق الإنسان وسبل الرد عليها بالمعلومات والحقائق الموضوعية، كما قدّم معاليه مجموعة من النصائح إلى منسوبي القيادات الشابة، للاستفادة منها في لقاءاتهم الدولية ومشاركاتهم الخارجية لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة، واختتم اللقاء بإتاحة الفرصة لأسئلة القيادات الشابة والإجابة عليها.

وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين اتباع الاديان والثقافات المشرف العام على “مشروع سلام” فيصل بن عبد الرحمن بن معمر أن اللقاء سيكون تجربة ثرية للشباب والشابات للاستفادة من تجربة رئيس هيئة حقوق الإنسان في مجالات عديدة وخاصة التطوير والتحديث في الهيئة، فيما أدار اللقاء المدير التنفيذي لمشروع سلام الدكتور فهد بن سلطان السلطان.