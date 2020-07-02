الصحة العالمية: ألف بحث علمي في منتدى الابتكار لتقييم علاجات كورونا

تعقد منظمة الصحة العالمية ، منتدى البحث والابتكار الثانى، اليوم، بمشاركة أكثر من 1000 عالم من جميع أنحاء العالم، لتقييم التقدم المحرز حتى الآن في مجال اللقاحات والأدوية المتعلقة بفيروس كورونا، ومناقشة أسئلة البحث الجديدة والثغرات المعرفية، وتحديد أولويات البحث، من أجل ما تبقى من هذا العام وما بعده، موضحة أن البحث والابتكار لعب دورًا حيويًا منذ بداية الوباء وحتى قبل ذلك وذلك وفقا لبيان لمنظمة الصحة العالمية.

وأشارت المنظمة، إلى أنه في شهر فبراير، جمعنا مئات الباحثين من جميع أنحاء العالم لتحديد أولويات البحث، ثم أطلقنا في مارس، تجربة التضامن، وهي دراسة دولية كبيرة للعثور على إجابات حول العلاجات الأكثر فاعلية الحالية وإمكانية الاستفادة منها في علاج كورونا .

وكانت المنظمة قد حذرت، من أن بعض الدول لا تزال تواجه معركة طويلة وصعبة مع فيروس كورونا COVID- 19 ، مضيفة بأن الدول التي تفشل في استخدام كل آلية متاحة لمكافحة فيروس كورونا التاجي الجديد ستجد صعوبة فى التغلب عليه.